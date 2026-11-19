IT之家 11 月 19 日消息，韩媒 ET News 援引供应链消息，苹果 iPhone 18、iPhone 18e 及 iPhone Air 2 的 OLED 显示屏预估 2026 年 12 月或 2027 年 1 月进入大规模生产阶段，上市预估要等到 2027 年 3 月。
IT之家援引博文介绍，供应链消息称面板厂商目前的重心依然放在高端屏幕上，聚焦服务于 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 及 iPhone Duo 三款机型，而适用于标准版 iPhone 18 和 iPhone Air 2 的屏幕生产规模和制造复杂度相对较低，因此被安排在今年年末或明年 1 月启动量产。
在订单规模方面，消息称由于初代 iPhone Air 市场需求被认为较为低迷，苹果对于继任机型采取更保守的备货策略。如果产量确实有限，三星可能是 iPhone Air 2 屏幕的唯一供应商。
在屏幕供应商方面，苹果 iPhone 18 和 iPhone 18e 的 OLED 面板预计由三星与 LG Display 共同供应。三星可能从 2026 年 12 月起先行少量投产，但主要产能预计集中在 2027 年 1 月，而 LG Display 的启动时间则可能更晚。
屏幕规格方面，此前消息显示 iPhone 18e 将延续 6.12 英寸、60Hz 的 LTPS OLED 屏幕，而标准版 iPhone 18 的屏幕预计与 iPhone 17 基本一致。