IT之家 11 月 18 日消息，苹果今日公布了 2026 年 App Store Awards 的 45 位入围者名单。官方表示，这些来自世界各地的开发者所打造的 App 和游戏在技术创新、用户体验和设计领域均展现了非凡成就。

IT之家获悉，今年的入围作品涵盖 iPhone、iPad、Mac、Apple Vision Pro、Apple Watch 平台以及文化影响类项目。获奖作品名单将在未来几周内公布。

年度 iPhone App 入围作品

《(Not Boring) Camera》 ：让 iPhone 变身为可自定义的怀旧式相机。

《Raylie》：为每段飞行提供个性化导览体验。

年度 iPhone 游戏入围作品

《潜水员戴夫》：带玩家走上别开生面的深海探索之旅。

年度 iPad App 入围作品

《Cosmos》 ：通过营造精美氛围激发用户灵感。

《Kiddopia》 ：为小朋友提供了寓教于乐的欢乐空间。

《Mockup》：帮助用户设计心目中的网站或 app。

年度 iPad 游戏入围作品

《伊莫》 ：与超萌生物一起展开奇幻冒险。

《明日方舟：终末地》 ：在遥远卫星上展开惊心动魄的战斗。

《燕云十六声》：打造电影级武侠动作游戏体验。

年度 Mac App 入围作品

《Paste》 ：进一步强化 Mac 剪贴板的功能。

《Things 3》 ：提供任务管理的简洁方案。

《Ulysses》：助用户轻松创作风格精美的文档。

年度 Apple Vision Pro App 入围作品

《MLB》 ：以最佳机位现场直播棒球比赛。

《Museas》：将客厅变成美不胜收的画廊。

年度 Apple Vision Pro 游戏入围作品

《Ping Pong Club》：为玩家带来酣畅淋漓的乒乓球体验。

年度 Apple Watch App 入围作品

《Moonlitt》 ：提醒用户关注即将到来的月相活动。

《StressWatch》：报告实时压力水平。

文化影响力 App 入围作品