IT之家 11 月 18 日消息，北京时间今天（18 日）晚间，据美国 CNBC 援引知情人士消息称，Anthropic 考虑扩大 IPO 发行规模，并可能将发行价定在远高于 80 美元（IT之家注：现汇率约合 534.4 元人民币）的水平。

当地时间 17 日，Anthropic 结束了认购意向征集，汇总了投资者需求，为登陆纳斯达克做准备。知情人士称，机构投资者的认购意向总额约为 4,000 亿美元（现汇率约合 2.67 万亿元人民币），散户认购意向也接近 1,000 亿美元（现汇率约合 6,679.86 亿元人民币）。

不过，这些认购意向并不具有约束力，发行方案仍可能调整。知情人士透露，Anthropic 将在当地时间 18 日下午作出最终决定，预计在当天美股收盘后敲定 IPO 发行价。

Anthropic 此次 IPO 的认购需求超过了 SpaceX，尽管后者的发行规模更大。SpaceX 今年 6 月登陆纳斯达克，最终募资 857 亿美元（现汇率约合 5,724.64 亿元人民币），创下全球 IPO 规模纪录。

Anthropic 上周公布的发行方案显示，公司计划发行 8.25 亿股股票，每股定价 70 至 78 美元（现汇率约合 467.6 至 521 元人民币），按发行价上限计算，募资额最高可达 643.5 亿美元（现汇率约合 4,298.49 亿元人民币）。

Anthropic 上市也是 AI 行业面临的一次重要考验。近期，AI 行业接连受到冲击：美国中期选举过程中强烈反对浪潮不断，英伟达 CEO 黄仁勋上周被免职。

Anthropic 与全球多家科技巨头有着密切的商业往来，既有投资和合作，也涉及产品采购。

亚马逊和谷歌所持 Anthropic 股份的价值均超过 1,000 亿美元（现汇率约合 6,679.86 亿元人民币）；谷歌、微软、英伟达和 AMD 等公司还同意合计投入 260 亿美元（现汇率约合 1,736.76 亿元人民币）认购此次 IPO。

另一方面，Anthropic 也向英伟达、谷歌、亚马逊和 AMD 采购价格高昂的计算系统。