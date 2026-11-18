IT之家 11 月 18 日消息，据路透社今天（18 日）晚间报道，华尔街正为 Anthropic 可能创下纪录的 IPO 提前造势。金融机构不仅推出了挂钩 Anthropic 股票的投资产品，还举办客户活动、派发周边商品。

市场预计，高净值投资者和散户届时将展开激烈的股票争夺。

尽管过去几周超大规模云服务商和其他 AI 概念股遭遇大幅抛售，投资者对 Anthropic 上市的热情仍在升温。按照预期，Anthropic 将于当地时间 19 日登陆公开市场。

Anthropic 此次 IPO 估值最高可能达到 1.4 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.35 万亿元人民币）。不过，今年早些时候 SpaceX 上市曾引发一轮市场狂热，各类投资活动也接连不断。报道指出，Anthropic 想要复制甚至超越这一盛况，并不容易。

GraniteShares 创始人威尔 · 莱因德计划下周推出 2 倍做多 Anthropic ETF 和 2 倍做空产品。“从主动联系我们、咨询这次 IPO 并填写意向表格的人数来看，Anthropic 的上市热度甚至可能超过 SpaceX。”

如果 Anthropic 成功上市，也可能重新提振整个 AI 板块的投资信心。此前，多家大型科技公司推动股市屡创新高，但近来市场开始质疑 AI 行业究竟能否转化出实实在在的利润，相关股票因此出现剧烈波动。

行业根据监管文件作出的估算显示，未来几天至少有 7 家发行商准备推出 11 只单股杠杆 ETF，散户投资者是这些产品的重要需求来源。

投资社交平台 StockTwits 上已经出现了相关广告。一则广告写道：“Tradr 2 倍做多 Anthropic 每日 ETF，让人工智能与投资者的坚定信念相遇。即将推出！”

威尔 · 莱因德认为，接下来的市场表现取决于投资者对 AI 的看多或看空判断，而坚定看好 AI 的人不会因为整个 AI 概念股市场的波动就打退堂鼓。

追踪散户交易情况的 Vanda Research 预计，Anthropic 上市后将吸引约 2.5 亿美元（现汇率约合 16.7 亿元人民币）的散户净买入资金。该机构的预测参考了历次 IPO 上市日的交易情况，以及 Anthropic 上市前永续合约在 Hyperliquid 上的成交量。

如果这一预测兑现，散户买入规模将达到 SpaceX IPO 期间创下的 1.18 亿美元（现汇率约合 7.88 亿元人民币）纪录的两倍。

多伦多投资机构 Ninepoint Partners 的 ETF 主管卡尔 · 张认为，比特币及其他加密货币近期遭遇抛售，恰恰说明部分散户正在套现，为购买 Anthropic 股票准备资金。“这将是散户首次能够通过公开市场轻松投资前沿 AI 模型开发商的机会。”

Ninepoint 还计划为加拿大投资者推出一只专门的 ETF，将 Anthropic 的杠杆投资敞口与备兑看涨期权策略相结合，通过期权策略获取收益。

各大银行也在为这场 IPO 准备专属活动，希望抓住投资者的关注。

一名知情人士透露，当地时间 17 日，高盛专门为财富管理客户举办了上市前活动。高盛总裁约翰 · 沃尔德伦、Anthropic CFO 克里希纳 · 拉奥，以及联合创始人兼总裁达妮埃拉 · 阿莫代伊均出席了活动。

摩根大通则计划为客户直播 IPO，并准备了 T 恤、笔记本电脑保护套等周边商品。另一名知情人士透露，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊及其团队上周末在摩根大通办公室待了一整天，与投资者会面。

Anthropic 拒绝就高盛和摩根大通举办的两场活动置评。

不过，市场并非一片看好声。

负责管理 Orbis Global Equity Strategy 基金的本 · 普雷斯顿明确表态不会参与 Anthropic 的 IPO 认购。这只基金采用只做多的主动选股策略，也拥有散户投资者客户群。“如果 Anthropic 最终以 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.02 万亿元人民币）左右的估值上市，对于一家尚未得到市场验证的公司来说，这个价格实在太高了。”

StockTwits 网站的一项调查显示，用户对 Anthropic IPO 的整体情绪相当乐观，市场看涨评分达到 85 分（满分 100 分）。

但在超过 18000 名参与投票的用户中，67% 表示不会在 IPO 发行时买入 Anthropic 股票。明确表示会买入的只有 20%，另有 13% 打算先观察发行价格。

社交媒体上的质疑声也不少。有人认为 Anthropic 的上市定价可能过高，也有人指出，普通投资者想拿到 Anthropic 的上市前股份，比 SpaceX 今年 6 月 IPO 前获得其股份的难度更大。

SpaceX 上市后的股价走势已经给投资者提供了一个参考。其 IPO 发行价为 135 美元（现汇率约合 901.8 元人民币），随后涨至 150 美元（现汇率约合 1,002 元人民币），并一度冲高至 225 美元（现汇率约合 1,503 元人民币），但之后又跌至 104 美元（现汇率约合 694.7 元人民币）。目前股价约为 142 美元（现汇率约合 948.5 元人民币），表现可谓起伏不定。

不过，Willow Wealth 董事长兼 CEO 米切尔 · 卡普兰观察到，随着 Anthropic 上市日期临近，散户争取获得股票配售的热情越来越高。“越接近上市日期，我就越能感受到这种热度。大家争相争取能够分配给散户的那部分股票，热情和呼声都在不断升温。”

这股投资热潮也正在向海外蔓延。英国多家投资平台已开始邀请散户提交 Anthropic 股票的认购订单。Robinhood 英国业务总裁乔丹 · 辛克莱表示，过去，每逢公司上市，散户投资者往往只能在场外观望。

不过，英国投资平台 Wealth Club 首席投资策略师苏珊娜 · 斯特里特认为，这次 IPO 也暴露出机构投资者与普通散户之间的明显差距。前者能够通过渠道提前参与上市前投资，后者却往往只能在 IPO 临近时向券商争取有限的配售份额。

她在邮件中将这种差距比作一场派对：“这就像参加一场华丽的新品发布派对。机构投资者早已列入 VIP 宾客名单，可以提前入场，在闭门活动中享用陈年香槟和最精致的小点心。等到大门终于向普通公众开放时，派对最精彩的部分可能早已结束大半。后来者却还得支付高昂的入场费，最后只能挑选别人剩下的、已经走了气的普罗塞克起泡酒和薯片。”