IT之家 11 月 19 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 19 日）发布博文，报道称微软正酝酿名为“新兴风险”（Emerging Risks）的 Windows 11 安全功能，用于追踪电脑上应用、驱动程序和固件中的严重漏洞，并提醒用户可采取的措施。

该媒体指出微软已在 Windows 11 预览版（原文并未提及具体版本号）中测试上线相关页面，目前暂未公开推送，且相关功能有待进一步完善。

根据该媒体晒出的截图，在 Windows 11 安全中心中新增“新兴风险”页面，根据描述系统检测到某个第三方应用、驱动或固件组件存在已知漏洞后，会提醒用户相关风险并展示建议处理方式。IT之家附上相关截图如下：

在处理方式上，若有补丁，用户可被引导安装更新，若暂无补丁，微软可能建议卸载相关应用或驱动、或禁用受影响组件。

微软对该功能的定义是：“该设备上应用、驱动程序或固件中的严重漏洞，需要关注。”系统可能对风险进行分级，帮助用户判断处理紧迫程度，并从微软及第三方渠道获取漏洞详情，辅助用户作出决定。

微软确认，“新兴风险”计划面向所有 Windows 11 电脑开放，且没有额外硬件或安全设置门槛；即使用户关闭了安全启动或内存完整性，也可使用该功能。

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