IT之家 11 月 19 日消息，比亚迪方程豹钛 9 汽车今日正式上市。新车首发 DMS 超级混动全能平台，主打硬派外观，采用六座布局。全系标配天神之眼 B 辅助驾驶、云辇-A 车身控制，定义全维硬派新境，售价 27.99 万元起。现阶段购车可享选装礼、一年免费闪充等权益。

IT之家附该车各版本售价如下：

四驱 Max 版：27.99 万元，惊喜置换价 27.39 万元

四驱 Ultra 版：29.99 万元，惊喜置换价 29.39 万元

折叠智舱版：32.99 万元，惊喜置换价 32.39 万元

外观方面，方程豹钛 9 采用较为硬朗的设计风格，前脸为封闭式设计，搭配贯穿式灯带，下方 L 型灯组与银色下护板，强化硬派气质。该车长宽高分别为 5270*1999*1880mm，轴距 3130mm。拥有内嵌式门把手、电动门、电动脚踏、22 英寸电镀轮毂等配置。

内饰方面，该车采用 2+2+2 六座布局，副驾驶配备腿托，二排为独立座椅，全车所有座椅支持通风、加热和按摩。中控带有 30 英寸全景巨幕屏，还带有 50 英寸 AR-HUD，部分车型配备 21.4 英寸二排吸顶屏，以及 31 扬声器帝瓦雷音乐座舱、车载冷暖冰箱和折叠小桌板等。

同时，该车最顶配版本的方向盘支持折叠，拥有 180° 手轮隐藏式铰链结构。搭载线控数字底盘，支持灵动转向，最小转弯半径 4.95m。主驾躺平座椅最大躺角 165°，主驾得房率达 80%。

动力方面，该车拥有全新 DMS 超级混动全能平台，搭载 1.5T 发动机 + 前后双电机插电混动四驱系统，匹配第六代 DM-i 混动技术。其中 1.5T 发动机最大功率 115kW，前后电机总功率为 400kW，车辆搭载 66.48kWh 电池组，WLTC 工况纯电续航 310km，满油满电综合续航超 1600 公里。