IT之家 11 月 19 日消息，宝马手里似乎总有没公开过的 7 系。据外媒 motor1 今天（19 日）晚间报道，宝马经典车部门又翻出一段品牌往事，展示了一辆尘封 21 年、仅造过一台的 L7 概念车。

这回的原型是 E65 一代 7 系。宝马拿来一辆克里斯 · 班戈时代经过中期改款的 2005 年款 760Li，把车身拉长约 51 厘米，进一步提高了豪华程度，也为后排乘客腾出了宽敞得多的空间。

IT之家附上视频如下：

报道认为，这辆深蓝色的 L7 概念车，或是宝马当年拿来回应迈巴赫的作品。彼时，迈巴赫仍是独立品牌，旗下拥有 57、62 两款长度不同的超豪华车型。

宝马把加长的位置选在 B 柱，与上一代 E38 L7 的做法一样。加长后，后门明显变长，多出来的空间全留给了后排乘客。

E65 L7 全长约 5.53 米，比作为原型的长轴版 760Li 长约 35 厘米，比现款 7 系长约 14 厘米，和标准轴距版劳斯莱斯古思特差不多长。

前后门之间拉长了一截，让本就气势十足的 E65 更显厚重。单凭车身比例，宝马就让这辆加长轿车有了辨识度，无须再用夸张的造型抢眼。

宝马把后排做成了一间私人休息室。车内铺着奶油色真皮，配有木饰板，后排乘客还有一块专用天窗。中控台里还藏着冰箱，旁边另有能竖着放瓶子的储物格。坐在后排，双腿几乎能完全伸直。

宝马早在 E65 概念车之前就做过更豪华的 7 系。1997 年至 2001 年，宝马以搭载 5.4L V12 发动机的 750iL 为基础，共造了 899 辆 E38 L7，比普通长轴版 7 系还要长约 25 厘米。

时间来到今天，宝马准备再次把 7 系推向更高端的市场。2027 年，新成立的宝马 ALPINA 品牌将推出一款更豪华的 7 系，定位介于常规旗舰车型和劳斯莱斯之间。