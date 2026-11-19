IT之家 11 月 19 日消息，据科技媒体 TechRadar 今天报道，微软官方在 PyPI 发布的 Agent Framework 软件包遭黑客劫持，攻击者将其植入窃取登录凭据和云平台令牌的恶意软件。但幸运的是，被植入恶意软件的版本仅存在 31 分钟就被删除。

IT之家了解到，微软 Agent Framework Python 是一款开源工具包，每月下载量已接近 20 万次，可帮助开发者构建 AI 智能体，使其能够调用工具、遵循指令、与其他智能体交互，并执行更加复杂的任务。

11 月 17 日，黑客将 Agent Framework 劫持并发布 1.26.1 版本，其中的恶意软件会在 Python 启动时自动执行，即使运行环境并未导入 Agent Framework 软件包也不例外。

同时，该软件包旨在窃取 Azure、AWS、GitHub、Docker、Hugging Face、OpenAI 等服务的登录凭据，并获取本地配置文件和其他进程的信息。

PyPI 仅用 31 分钟就发现了此次入侵，并隔离了恶意版本。但两分钟以后，第二次攻击（1.26.2）接踵而至。新软件增加了 GitHub Actions OIDC 令牌请求功能，还能够自动搜索 GitHub Runner 目录，只不过发布 8 分钟后就被清除。

目前，我们尚不清楚此次攻击是否导致开发者信息泄露。如果您曾下载过 1.26.1 或 1.26.2，请立即删除，并仔细检查系统是否存在可疑文件、撤销现有登录凭据、检查 Azure 或 AWS 等服务是否存在未授权访问。