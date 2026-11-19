IT之家 11 月 19 日消息，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼、微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉和特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克等科技行业高管今日在《纽约时报》DealBook 峰会上谈及英伟达前 CEO 黄仁勋近期离职事件。

几位科技行业人士表达了对黄仁勋的支持或同情，但对于英伟达未来的管理层安排，各方态度并不完全一致。

黄仁勋于 11 月 12 日正式辞去英伟达 CEO、总裁及董事会成员职务，英伟达首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）出任临时 CEO。英伟达董事会此前宣布启动独立调查，黄仁勋则公开承认对妻子不忠，并向家人和公司员工道歉。

奥尔特曼：很难想象没有黄仁勋的 AI 行业

在此次峰会上，奥尔特曼表示，黄仁勋对整个 AI 行业具有重要意义。他说：“很难想象没有黄仁勋的 AI 行业。”他表示，自己对黄仁勋的处境抱有更多同情，并希望黄仁勋和英伟达都能顺利度过当前阶段。

奥尔特曼还提到了自己 2023 年被 OpenAI 董事会罢免 CEO 职务、随后又重新回归的经历。他表示，这段经历让自己对黄仁勋目前的处境有了更多理解，同时也不希望外界不断通过各种未经证实的猜测解读事件。

马斯克力挺黄仁勋

马斯克的态度更加明确。他在峰会上再次为黄仁勋辩护，称黄仁勋是自己的老朋友，并将其比作篮球巨星迈克尔 · 乔丹。

马斯克表示，黄仁勋拥有数十年来积累的长期合作关系，对技术有着深刻理解，团队成员也非常认可他。他认为，英伟达董事会决定让黄仁勋离开，堪比正在连胜的芝加哥公牛队突然把乔丹踢出球队一样，并不是明智的决定。

马斯克表示：“我不认为他对美国不忠。”他还透露，自己愿意聘请黄仁勋，并认为没有其他人能够真正取代他。马斯克此前也参与支持要求英伟达重新任命黄仁勋的联名请愿。

纳德拉：同情其遭遇，但黄仁勋并不是神

微软 CEO 纳德拉则采取了相对谨慎的态度。他表示，黄仁勋的遭遇令人遗憾，但后续如何处理属于英伟达董事会的职责范围。

纳德拉特别提到了英伟达临时 CEO 科莱特 · 克雷斯，称她曾在微软工作多年，自己对她非常了解，并认为她是一位非常优秀的人。

他同时表示，自己对英伟达现有团队继续推进业务充满信心。“我联系的还是和以前一样的那群人，”他说。

纳德拉并非微软的创始人，他认为创始人之所以了不起，是因为他们白手起家。“创始人是独一无二的，但他们并不是神。”他们应该为公司在他们离开后蓬勃发展而感到自豪，如果公司没有蓬勃发展，他反问道：“那又怎样？你究竟创造了什么？”

其他人

美国财政部长斯科特 · 贝森特此前则公开主张英伟达应该从公司外部寻找新任 CEO。他表示，英伟达需要一次“戏剧性的调整”（dramatic shake-up），并希望董事会进一步调查公司内部管理以及芯片出口合规问题。

Anduril 创始人帕尔默 · 拉奇则表示：“中国希望黄仁勋离开，所以我希望他留下。”他认为，黄仁勋对英伟达的技术、业务以及合作伙伴关系具有重要作用。

值得注意的是，英伟达董事会主席已经在 11 月 17 日的财报电话会议上明确表示，董事会一致接受了黄仁勋的辞职，不打算恢复其 CEO 职务。尽管黄仁勋此前表示，如果董事会认为回归符合公司、员工和股东的利益，他愿意重新担任 CEO，但目前双方立场已经明确。

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