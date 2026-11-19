IT之家 11 月 19 日消息，据 EuroGamer 报道，随着年度最受期待的游戏《侠盗猎车手 6》（GTA 6）正式发售，各大品牌都在想方设法借助这款游戏的热度进行营销，XBOX 也不例外。不过，XBOX 推出了一系列围绕《GTA 6》展开的营销活动，却始终避免直接提及游戏名称。

多位社交媒体用户指出，XBOX Wire 于 11 月 17 日发布了一篇名为《如何为 11 月 19 日做好准备》的文章，内容实际上是在为《GTA 6》的发售日造势，同时向玩家介绍如何充分利用 XBOX 主机上的时间。然而，整篇文章竟然一次都没有提到《GTA 6》的名字。

文章写道：“生日、纪念日和节假日都已成为过去，但这一天属于你，也属于你的 XBOX 主机。”不过，XBOX 始终没有说明这一天究竟有什么特别之处。文章还补充道：“我们也很难相信，这一天终于快要到来了。”

就在前一天，XBOX Wire 还与 DJ 卡利德（DJ Khaled）合作，为玩家制作了一批定制版病假条，方便他们提交给雇主，以便在 11 月 19 日请假打游戏。至于为什么要特意在这一天请假？XBOX 给出的理由是，玩家似乎患上了“严重的维生素 G 缺乏症”。这里的字母 G 显然是在暗指《GTA 6》。

把时间再往前推，XBOX 于 11 月 3 日公布了一款特别定制的 Series X 主机，名为 X-Bite。这款主机的造型十分特别：一只大型立体鳄鱼吞下了一台 XBOX Series X。XBOX 对此的解释是：“今年 11 月，XBOX 将前往佛罗里达州。那里有令人惊叹的野生动物、令人难忘的景点，偶尔还会发生一些让你难以置信的故事。”

佛罗里达州正是《GTA 6》中虚构地区莱奥尼达州（Leonida）的现实原型。不过，XBOX 依然遵循着不直接提及游戏名称及其虚构地点的原则，在这篇博客中没有透露任何相关信息。

当然，XBOX 并非完全没有在宣传中提及《GTA 6》。只不过，只有在介绍客观信息时，才会直接使用游戏名称。例如，XBOX Wire 曾发布文章，确认《GTA 6》将于 11 月 19 日登陆 XBOX 云游戏服务；另一篇文章则介绍了即将在当周登陆 XBOX 平台的新游戏。除此之外，玩家基本不太可能在 XBOX 的营销宣传中看到《GTA 6》这个名字。

那么，XBOX 为什么要如此小心？

一种比较合理的解释是，索尼 PlayStation 与 Rockstar Games 签订了联合营销协议，因此其他主机平台可能无权在营销活动中直接使用《GTA 6》的名称。

相比之下，索尼可以名正言顺地推出《GTA 6》主题定制主机、印有游戏标识的限量版 DualSense 手柄，还能在 PlayStation 博客和社交媒体上大力宣传这款游戏，甚至调整 PlayStation App 的图标颜色，使其与《GTA 6》的视觉色调保持一致。

IT之家注意到，这种情况并不罕见。每年超级碗举办期间，都会有不少品牌推出相关营销活动，鼓励消费者购买产品，为当天的“年度盛事”做好准备。但由于没有获得超级碗的相关授权，这些品牌通常不会直接说出“超级碗”（Super Bowl），而是使用“大赛”（The Big Game）这样的替代说法。

XBOX 如今的做法与之如出一辙：显然想借《GTA 6》的热度吸引玩家，却可能因为缺少相关营销授权，只能通过各种暗示来达到目的。

目前，《GTA 6》已登陆 PS5 和 XBOX Series X/S 平台。