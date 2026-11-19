IT之家 11 月 19 日消息，北京时间今天（19 日）深夜，AI 初创企业 Anthropic 正式登陆美股，以 813 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,431.47 亿元人民币）的募资额创下 IPO 历史纪录。

公司 CEO 达里奥 · 阿莫代伊在纳斯达克敲响开市钟。“今天的上市让公司的财务基础更加稳固，也让我们更加坚定了做正确事情的决心。”

Anthropic 的发行价定为每股 83 美元（现汇率约合 554.5 元人民币），高于上周公布的预期区间，完全稀释后市值达到 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.02 万亿元人民币）。

彭博社和路透社报道称，预计正式开盘后，Anthropic 股价还将上涨约 20%，达到每股 100 美元（现汇率约合 668.1 元人民币）左右。

当地时间 18 日，Anthropic 还宣布向承销商出售 9.8 亿股股票，扩大后的发行规模使募资总额达到 813 亿美元（现汇率约合 5,431.47 亿元人民币），打破 SpaceX 今年 6 月 IPO 募资 750 亿美元（现汇率约合 5,010.58 亿元人民币）的纪录。

Anthropic 成立于 2021 年，仅用了五年左右的时间，便有望跻身全球市值最高的上市公司之列。

Anthropic 是首家上市的前沿 AI 研发机构，其股价表现将成为观察数万亿美元 AI 投资热潮的重要风向标。华尔街投资者和全球科技行业都在密切关注公司上市后的表现。

Anthropic 于 10 月底提交的招股书显示，公司成立以来每年营收都呈爆发式增长，部分年份增幅甚至超过 1000%。2026 年上半年，Anthropic 营收达到 162 亿美元（现汇率约合 1,082.29 亿元人民币），远高于 2025 年全年的 46 亿美元（现汇率约合 307.32 亿元人民币）。

但 Anthropic 也付出了巨大的财务代价。公司 2026 年上半年亏损 800 亿美元（现汇率约合 5,344.62 亿元人民币），主要源于一笔一次性费用，前九个月累计亏损进一步扩大至 1,040 亿美元（现汇率约合 6,948.01 亿元人民币）。

随着 Anthropic 不断扩大算力资源投入，成本预计还会大幅攀升。算力主要由通常部署在数据中心的半导体芯片提供，是运行生成式 AI 的基础，也是 Anthropic 最大的支出项目。2026 年前九个月，公司在算力方面花费约 188 亿美元（现汇率约合 1,255.99 亿元人民币）。

Anthropic 高管在招股书中写道：“开发前沿 AI 模型需要投入大量算力、资金和人力，开展可能持续数周甚至数月的大规模训练，每次训练的费用可能高达数百万美元。”

Anthropic 还在招股文件中详细披露了旗下 AI 模型可能给人类带来的各种风险，包括被用于开发生物武器，或加剧世界各地的压迫行为。此前，员工曾担忧部分企业以不负责任的方式开发先进 AI 模型，阿莫代伊随后呼吁放缓最先进 AI 模型的研发速度。