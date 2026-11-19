IT之家 11 月 19 日消息，据路透社今天（19 日）上午报道，随着 AI 初创企业 Anthropic 的上市，数千名现任和前员工有望凭借手中的公司股票成为百万美元富翁，就算这些财富暂时还停留在账面上也无妨。此次 IPO 有望成为硅谷历史上规模最大的员工造富事件之一。

Anthropic 的员工有望迎来巨额财富增长，受益者不仅包括早期研究人员和工程师，还包括获得股权激励的行政人员。

Anthropic 招股书披露了员工股权奖励的整体价值，却没有说明这些财富具体如何分配，因此外界对于员工能够获得多少财富，估算结果差异很大。

旧金山非上市公司股权交易平台 Hill 预计，Anthropic 上市后，将有 598 名非创始人员工的持股价值分别达到至少 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.68 亿元人民币）。Hill CEO 安德鲁 · 本森说：“很多人都希望自己持有的股权能够增值到足以改变人生的程度。没有比这更好的结果了。”

本森认为，Anthropic 早期员工可能比临近上市时才加入的高管赚得更多：“那些最初只是基层员工的人，最终获得的财务回报，实际上应该比上市前才加入公司的高管更加丰厚。”

私募市场研究机构 Sacra 则估计，如果按照发行价区间中间水平对应的 1.35 万亿美元（现汇率约合 9.02 万亿元人民币）估值计算，Anthropic 约 2800 名现任和前员工持有的已归属股权，税前价值可能分别超过 100 万美元（现汇率约合 668.1 万元人民币）。

Sacra 研究主管马塞洛 · 巴尔韦指出，获得风险投资的公司向行政、支持和初级岗位员工授予股权并不少见。但以往随着企业规模扩大、工资待遇提高，许多公司会逐渐取消这些岗位的入职股权奖励，改为根据工作表现和任职年限发放。

两家机构均强调，估算结果来自基于公开信息建立的模型，考虑了股权归属期、期权行权、股权要约交易、期权及限制性股票奖励、授予时间、员工人数和留任率等因素。

路透社无法独立核实这些数字，Anthropic 的招股书也没有披露每名员工持有的股权价值。

尽管如此，Anthropic 员工手中的潜在财富仍然十分惊人。公司披露，截至 9 月 30 日，员工等期权持有人的账面收益达到 1,190 亿美元（现汇率约合 7,950.13 亿元人民币），期权加权平均行权价仅为每股 2.91 美元（现汇率约合 19.4 元人民币）。其中约 730 亿美元（现汇率约合 4,876.97 亿元人民币）对应的期权满足了服务期归属条件，可以立即行权。

五年前 Anthropic 刚刚成立时加入公司的员工，即使最初只担任行政或初级职位，也可能获得足以改变人生的财富，因为他们持有的一些股票期权，行权价甚至不到每股 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）。

招股书显示，在 2023 年及以前授予、截至 2023 年底仍未行权的股票期权，平均行权价只有 0.52 美元（现汇率约合 3.5 元人民币）。

根据 Anthropic 的安排，非创始人员工可以在上市首个交易日出售最多 10% 的持股，待 2026 财年业绩公布后，还可以再出售最多 35%。

Anthropic 成立于 2021 年，员工人数随着 AI 热潮迅速增加，从 2024 年底的约 940 人增至今年 9 月 30 日的约 5300 人。为吸引大量人才加入，公司广泛采用股权激励。

Anthropic 在 2024 年 5 月发布的一则行政业务合作伙伴招聘信息显示，股权奖励并非 AI 研究人员和工程师的专属福利。

该岗位负责管理公司高管日程、协调会议安排，以及处理费用申报和报销等事务，年薪为 14 万至 19 万美元（现汇率约合 93.5 万至 126.9 万元人民币）。

招聘信息还特别说明，股权奖励是基本工资之外整体薪酬的重要组成部分。这意味着行政和后勤支持人员同样可以在领取工资的同时获得公司股权。

Anthropic 披露，2024 年授予员工的股票期权，平均行权价为每股 1.30 美元（现汇率约合 8.7 元人民币）。

Anthropic CFO 克里希纳 · 拉奥同样获得了股权激励。招股书显示，公司 2024 年向他授予 1400 万份股票期权，行权价也是每股 1.30 美元（现汇率约合 8.7 元人民币）。按照拟议 IPO 发行价计算，扣除行权成本和税款前，这些期权的内在价值约为 10 亿美元（现汇率约合 66.81 亿元人民币）。