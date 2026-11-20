IT之家 11 月 20 日消息，AI 公司 Anthropic 于当地时间 11 月 19 日在美国纳斯达克上市，首日股价以 97.17 美元（IT之家注：现汇率约合 649.2 元人民币）收盘，较 83 美元（现汇率约合 554.5 元人民币）的发行价上涨 17.07%。

该股开盘即报 111.5 美元（现汇率约合 744.9 元人民币），较发行价高出约 34.3%；盘中一度突破 115 美元（现汇率约合 768.3 元人民币），随后回落至 100 美元（现汇率约合 668.1 元人民币）下方。

按收盘价计算，Anthropic 市值约为 1.27 万亿美元（现汇率约合 8.48 万亿元人民币），成为全球最受关注的 AI 公司之一。不过，其每股收益为 -59.62 美元（现汇率约合 -398.3 元人民币），意味着公司仍处于高投入、尚未实现稳定盈利的阶段；市场目前更多是在为 AI 基础模型、企业级应用及未来商业化能力定价。

IT之家查询公开资料，SpaceX 于 6 月 12 日在纳斯达克以 SPCX 上市，IPO 定价 135 美元（现汇率约合 901.9 元人民币），上市首日开盘 150 美元（现汇率约合 1,002 元人民币），收盘约 161 美元（现汇率约合 1,076 元人民币），市值突破 2.1 万亿美元（现汇率约合 14.03 万亿元人民币）。

按照“IPO 募资额”计算，Anthropic 本次上市募资 813 亿美元（现汇率约合 5,431.47 亿元人民币），超过了 SpaceX 今年 6 月的 750 亿美元（现汇率约合 5,010.58 亿元人民币），成为有史以来最大规模的公开市场首次募股。

SpaceX 在超额配售后合计募资 857 亿美元（现汇率约合 5,725.43 亿元人民币），高于 Anthropic 的 813 亿美元（现汇率约合 5,431.47 亿元人民币）；若把 Anthropic 额外的 260 亿美元（现汇率约合 1,737 亿元人民币）私募配售也算入，其总融资规模约 1,073 亿美元（现汇率约合 7,168.47 亿元人民币），则又明显超过 SpaceX。

韩媒 ETNews 认为市场之所以给予高溢价，与其业务增长密切相关。截至 10 月底，Anthropic 的年化营收已突破 810 亿美元（现汇率约合 5,411.43 亿元人民币），约合 108 万亿韩元（现汇率约合 5,411.88 亿元人民币）；每年支出超过 10 万美元（现汇率约合 66.8 万元人民币）的企业客户也超过 1.19 万家。