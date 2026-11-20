IT之家 11 月 20 日消息，苹果于当地时间 11 月 19 日面向开发者推送了 iOS 27.3 Beta 2 和 iPadOS 27.3 Beta 2 的 v2 修订版，版本号均为 24C5049f，同时也面向公测版用户开放 iOS 27.3 Beta 2 更新。

IT之家注意到，根据苹果开发者官方网站的更新记录，此次重新发布主要修复了 Siri AI 与苹果智能家居设备 HomeView 配对时可能出现的设置问题。

苹果在更新说明中表示，此前版本存在一项已知问题：当 HomeView 与运行 iOS 27.3 或 iPadOS 27.3 测试版的 iPhone 或 iPad 配对时，设备上的 Siri AI 可能无法正确完成设置。此次更新针对这一问题进行了修复。

值得注意的是，iOS 27.3 Beta 2 此前已经带来多项 Siri AI 功能升级。其中，Safari 新增了「Ask About Page」（询问网页内容）功能，允许 Siri AI 获取整个网页的内容作为回答依据，不再局限于用户当前屏幕上可见的部分。用户可以直接询问长网页中的具体信息，也可以让 Siri 根据网页内容提取资料。

此外，iOS 27.3 测试版还扩展了 Siri AI 在系统应用中的操作能力，涉及日历、文件、邮件、地图、信息、音乐、备忘录、照片、Safari 和提醒事项等应用。用户可以通过自然语言指令，让 Siri 执行更多跨应用操作。

苹果官方开发者文档显示，iOS 27.3 Beta 2 和 iPadOS 27.3 Beta 2 的更新内容还涉及 Siri AI、App Intents、Apple TV 视频播客、StoreKit 及开发者接口等多个方面。

其中，与 Siri AI 相关的内容包括：

新增 Video schema：App Intents 新增 Video schema domain，开发者可以将相关功能接入 tvOS、iOS、macOS 和 visionOS 平台的 Siri AI。

其他更新还包括：

Apple TV 视频播客 ：Apple Video Podcasts 已加入 Apple TV 应用，用户可以观看完整的视频播客节目，并从 Apple Podcasts 中断的位置继续播放。

StoreKit 多席位订阅 ：新增多席位订阅支持，允许用户购买多个自动续费订阅席位，并邀请其他人加入。

Core Image ：CIRAWFilter 改为依赖操作系统之外的资源，开发者需要通过新增方法下载相关资源。

来电识别接口 ：Live Caller ID Lookup 调整评估密钥管理机制，并对 PIR 配置中的分片数量提出新的要求。

NEURLFilter ：调整用户层级支持、PIR 分片数量限制，以及服务 URL 的配置方式。

SwiftUI：修复部分使用 iOS 26 SDK 构建的应用在 iOS 27 上运行时，边缘柔化效果显示异常的问题。

目前，iOS 27.3 和 iPadOS 27.3 正处于测试阶段，正式版发布时间尚未公布。

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