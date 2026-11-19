IT之家 11 月 19 日消息，奢侈品制造商 Caviar 现已推出「Most Wanted」（最高通缉）系列高定手机，可选苹果 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo 和三星 Galaxy Z Fold8 Ultra ，每款机型全球限量 19 台，售价区间为 11,130 至 15,630 美元（IT之家注：现汇率约合 74,357 元至 10.4 万元人民币）。

从外形和配色来看，这几台限量版手机显然是致敬了《GTA6》游戏。不过 Caviar 官方并不承认这一点，只是说“以迈阿密为原型打造”。

其中，iPhone 18 Pro 和 18 Pro Max 可选粉色的“Neon Vice Edition”（霓虹罪恶）和黑金色的“Gangster Edition”（帮派）。两款机型均带有棕榈叶图案和贝雷塔 92FS 手枪浮雕。

定制版 iPhone Duo 的配色则是“Pink Alligator Edition”（粉色短吻鳄）。该机采用粉色鳄鱼皮背板，搭配一块“六星通缉”铭牌。

最后的三星 Galaxy Z Fold8 Ultra 则是采用“Ocean Drive”（海洋大道）配色，背部为镀金材质，配合钛金属机身，辅以六星通缉铭牌装饰。