IT之家 11 月 20 日消息，据国铁集团官方，11 月 20 日起，铁路部门将在 12306App 系统通知中新增候补兑现情况和列车运行调整等业务场景的信息通知服务，进一步完善旅客信息服务能力，保障广大旅客出行顺畅。

本次通知服务优化后，旅客在铁路 12306（IT之家注：网站和 App）办理购票、改签、退票、候补、预约等业务时，铁路部门将通过 12306App 系统通知、旅客选择的通知渠道（微信或支付宝）以及预留的电子邮箱等方式向旅客发送相关服务信息。

如遇列车运行调整，停运、折返、恢复开行、席位调整等情况，铁路部门将及时通过 12306 App 系统通知、短信等方式向旅客发送相关服务信息。

如何查看铁路 12306 App 系统通知？

旅客可在铁路 12306 App 首页右上角点击“通知消息”按钮，查看铁路出行和服务信息。

如何开启铁路 12306 App 系统通知权限？

为及时获取铁路出行和服务信息，旅客可以在铁路 12306 App“我的”页面右上角点击“设置”按钮，在“通知设置”中开启手机的 12306 App 系统通知权限。

如何核验、修改本人 / 乘车人账号手机号码？

为更好地提供铁路出行信息服务，保障广大旅客出行顺畅，铁路部门将通过铁路 12306 App、微信或支付宝、短信等多渠道进行信息提醒，特别是遇到列车停运、席位调整等临时性变更时，将通过上述方式及时通知旅客，请旅客朋友留存真实有效的手机号码作为联系方式。

国铁集团再次提示，铁路 12306 网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，未与任何第三方平台机构开展合作，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。

铁路部门表示下一步将持续跟踪信息通知服务运行情况，广泛听取旅客意见建议，持续优化铁路 12306 系统功能，完善服务流程和规则，进一步提升铁路客运服务水平，为广大旅客提供更优质、更高效、更贴心的出行体验。