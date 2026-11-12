外籍乘客探出高铁车厢门外吸烟引争议，12306 回应称“个人素质行为”无法阻止

IT之家 11 月 12 日消息，昨日，两名外籍乘客将头探出高铁车厢门外吸烟的视频在网上传播后引发争议，并登上微博热搜榜。视频画面显示，两人站在车厢门口，将头部和持烟的手伸出车门外。

针对这一行为是否违规，12306 客服人员回应中新网称，高铁站台并未强制禁烟，但“如果旅客在车厢内吸烟，确实影响到了列车正常运行，可能会被限制乘车，或者是其他处罚”。

当被进一步问及“站在车厢门口、将头探出车厢外吸烟”是否构成违规时，12306 客服表示：“这个属于旅客个人素质的行为，我们没有办法去阻止旅客的这种个人行为。如果确实影响到列车正常运行，会有相应处罚。”

对于列车工作人员是否有义务劝阻，客服称“如果看见了，肯定会去劝阻这种情况的”，并表示后续会加强管理，在列车停靠时增加巡视。

此次争议的核心在于“探出车厢外吸烟”是否落在禁烟范围内。根据《铁路安全管理条例》，动车组列车实行全程各部位严禁吸烟，违反者由公安机关责令改正，处 500 元以上 2000 元以下罚款。12306 客服所回应的“站台未强制禁烟”，指的是列车停靠时站台区域的属性，与动车组列车本体禁烟规定并不等同。

IT之家注：高铁禁烟并非仅出于环境卫生考量。动车组列车为全封闭结构，车厢连接处、洗手间等区域均设有烟雾传感器，一旦检测到烟雾浓度异常，报警信号会传输至列车控制系统，触发自动降速甚至紧急停车。

动车组烟感报警器通过检测空气中烟雾粒子对光线的折射强度来判断烟雾浓度，浓度达到阈值即向中央装置发出报警，这一机制在车厢连接处同样生效。换言之，将头探出车门外吸烟，烟雾仍可能被邻近的传感器捕捉，从而干扰列车正常运行秩序。

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