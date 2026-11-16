IT之家 11 月 16 日消息，据国铁集团官方，今年以来，铁路建设科学高效推进，1 至 10 月全国铁路完成固定资产投资 6773 亿元，同比增长 0.9%，保持高位运行。

进入 10 月以来，国铁集团统筹资源力量，加强施工组织，强化安全和质量控制，创新应用先进工艺工法，推动一批重点工程项目取得积极进展：

天府新区至蒲江铁路正式开通运营，与成都至雅安铁路、成都至自贡至宜宾高速铁路衔接，雅安至天府机场站最快 80 分钟可达；

淮北至宿州至蚌埠城际铁路、阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路、巢湖至马鞍山城际铁路启动试运行，开通运营进入倒计时；

重庆至万州高速铁路、银川至巴彦浩特铁路启动联调联试；渝昆高铁宜宾至昆明南段铺轨完成；