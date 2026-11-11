铁路车次改革落地：普速列车 11 月 25 日换新号，第一批新车次列车车票今起陆续发售

IT之家 11 月 11 日消息，全国铁路列车车次编排改革进入落地阶段。国铁集团宣布 11 月 25 日 0 时起，始发开行的普速旅客列车将正式启用新车次；11 月 24 日 18 时起，货物列车同步切换。

第一批实行新车次的列车车票于 11 月 11 日起陆续发售，其中试点预约购票服务的京沪铁路新车次车票已于 11 月 6 日起兑现。

此次变更不涉及运行图调整。新车次列车的开行区段与运行时刻基本保持不变，旅客已购车票对应的行程不受影响，在途服务如静音车厢、互联网订餐等也维持原状。车次换号与运行图调整被有意分开处理，目的是避免在客运淡旺季交替的节点上叠加变动。

普速旅客列车的字头规则是本次调整的核心。按照 2026 版《列车车次编排规定》，Z 字头表示最高运行时速 160 公里的快速旅客列车，号段为 Z1 至 Z1998；N 字头对应最高时速 140 公里，由原 T 字头调整而来；V 字头覆盖最高时速 120 公里的普速列车，原 K 字头及无字头数字号段均归入其中，内部再细分为快速、普快与慢车三个号段。普速旅游列车使用 Y 字头。V 字头按英文字母读音，不再沿用“K 读快”的旧习惯，字头与速度的对应关系较此前更直接。

这一调整的底层动因是号段资源的紧张。2014 年至 2025 年，铁路营业里程增长 47.6%，时速 300 至 350 公里动车组数量增长 209%，日均开行旅客列车从 4894 列增至 11796 列。

既有编排体系下，G 字头在五一、国庆等高峰时段的用量已占可用号段资源的 90% 以上，部分字头与数字组合接近饱和。将普速列车从 K、T 等旧字头中释放并重新归入 V、N，同时为更高速度等级的动车组预留 X 字头，本质上是为后续开行规模扩大和新线投用腾出编码空间。

动车组列车不在本批调整范围内，其车次变更将于 12 月下旬实施。届时动车组字头将由 4 个增至 7 个，可编排车次数量增长近 40%，X 字头将用于最高运行时速 350 公里以上的复兴号动车组。货运方面，原 X 字头货运班列统一改为 B 字头，动车组快运列车使用 DH 字头，中欧中亚班列、多式联运班列等品类在号段内进一步细分。

对近期出行的旅客而言，实际影响有限但需要留意核对。12306 在 15 天预售期内展示的是对应开行日期的新车次，过渡期间同一趟列车可能在购票页面与站台显示屏上呈现不同编号。铁路部门建议旅客在出行前核对车次、到发车站与运行时刻，以车站公告和 12306 实时信息为准。

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