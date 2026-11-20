IT之家 11 月 20 日消息，摩根大通（J.P. Morgan）的 2026 年度消费者调查报告显示，73% 的全球受访者在 2026 年计划或者已经购买新 iPhone，为近年最高水平。2025 年和 2024 年这一比例分别为 71% 和 68%。

其中，97% 的中国受访者表示将在年底前完成购买，较上年的 90% 明显提升；美国受访者的这一比例为 68%，也高于 2025 年的 63%。

在换机动机方面，性能与相机升级并列成为最受关注的因素，各有 14% 的受访者将其列为关键原因；仅有 7% 的受访者表示 AI 功能是主要购买理由，表明消费者仍更看重手机的基础体验。

苹果首款折叠屏产品 iPhone Duo 正在成为新的增长变量。调查中，33% 的潜在买家倾向选择 iPhone 18 Pro Max，20% 选择 iPhone 18 Pro，14% 则将 iPhone Duo 列为首选，让其成为第三受欢迎的机型。

iPhone Duo 也成为吸引安卓用户的重要“磁石”，在美国计划从安卓转向 iPhone 的用户中，23% 表示是为了 iPhone Duo 而来。

由于标准版 iPhone 18 与 iPhone 18e 预计要到 2027 年初才会发布，当前消费者主要在 iPhone 18 Pro 系列、iPhone 17 系列以及 iPhone Air、iPhone Duo 之间选择。这也使 Pro 机型的受欢迎程度被放大：98% 的未来 iPhone 18 系列买家表示会选择 Pro 版本。

除手机外，苹果生态产品的换新需求同样强劲。55% 的受访者计划在 2026 年购买新智能手表，与 2025 年的 56% 基本持平；中国市场的智能手表购买意愿则从 72% 跃升至 89%。同时，约半数受访者计划购买苹果智能家居产品，中国市场这一比例高达 89%。

IT之家查询公开资料，暂未在摩根大通官网以及其它官方渠道找到该报告，以上数据均来自 AppleInsider 披露信息，原文中并未披露本次调查的样本量。