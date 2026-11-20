IT之家 11 月 20 日消息，国家邮政局公布 2026 年 1-10 月邮政行业运行情况，IT之家整理主要内容如下：
1-10 月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成 15485.7 亿元，同比增长 5.3%。其中，快递业务收入累计完成 12981.5 亿元，同比增长 6.6%。
1-10 月，邮政行业寄递业务量累计完成 1830.3 亿件，同比增长 3.3%。其中, 快递业务量累计完成 1688.2 亿件，同比增长 3.8%。
10 月份，邮政行业业务收入完成 1592.6 亿元，同比增长 1.8%。其中，快递业务收入完成 1347.1 亿元，同比增长 2.3%。
10 月份，邮政行业寄递业务量完成 189.1 亿件，同比下降 0.5%。其中，快递业务量完成 175.2 亿件，同比下降 0.5%。
从业务类型看，1-10 月，同城快递业务量累计完成 121.7 亿件，同比下降 7.4%；异地快递业务量累计完成 1532.1 亿件，同比增长 4.8%；国际 / 港澳台快递业务量累计完成 34.4 亿件，同比增长 0.9%。
1-10 月，同城、异地、国际 / 港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的 7.2%、90.8% 和 2.0%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降 0.9 个百分点，异地快递业务量的比重上升 1.0 个百分点，国际 / 港澳台业务量的比重下降 0.1 个百分点。
1-10 月，东、中、西部地区快递业务收入比重分别为 73.6%、15.6% 和 10.8%，快递业务量比重分别为 68.8%、20.8% 和 10.4%。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降 0.2 个百分点，快递业务量比重下降 2.1 个百分点；中部地区快递业务收入比重基本持平，快递业务量比重上升 1.1 个百分点；西部地区快递业务收入比重上升 0.2 个百分点，快递业务量比重上升 1.0 个百分点。
1-10 月，快递业务收入品牌集中度指数 CR8 为 86.6，快递业务量品牌集中度指数 CR8 为 96.0，均较 1-9 月下降 0.1。