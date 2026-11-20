IT之家 11 月 20 日消息，据外媒 The Record 报道，美国纽约联邦破产法官当地时间 17 日批准 Google（谷歌）收购破产廉价航空公司 Spirit Airlines（精神航空）企业数据。
该交易价值 1,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 6,692 万元人民币）。这些数据将用于改进谷歌的产品与人工智能模型。
虽然谷歌在交易伊始就表示将对该批数据进行匿名化处理，但该交易仍一度遭遇空乘工会和美国国会议员的强烈反对。
为使这项交易被放行，谷歌表示将排除精神航空员工的医疗健康数据、安全纪律记录、身份证明文件等敏感信息，严格进行去标识化处理并需通过独立评估审查，且不尝试重新识别数据。在谷歌作出这些额外承诺后，工会撤回了对交易的反对。
延伸阅读
公开资料显示，Spirit Airlines（精神航空）是一家美国超低成本航空公司，总部位于佛罗里达州米拉马尔，前身为 1983 年成立的 Charter One Airlines，1992 年 5 月 29 日以精神航空名义开始运营，曾是北美最大的超低成本航空公司，也曾是北美第七大客运航司。该公司于 2024 年 11 月申请第 11 章破产保护，2025 年 3 月完成重组，但因经营困境未能扭转，最终于 2026 年 5 月 2 日宣布停止运营并启动破产清算，约 1.7 万名员工因此失业。
据IT之家 2026 年 8 月 18 日报道，谷歌是在破产拍卖中以 1,000 万美元拍得这批数据，其竞争对手为人工智能人才招聘公司 Mercor，后者报价 750 万美元。该批数据规模庞大，包括 75 亿条可追溯至 2008 年的乘客交易记录、72 亿条竞争航班定价信息、5 亿条 Microsoft Teams 聊天与协作记录、1 亿封电子邮件、3000 万行代码，以及最早可追溯至 1986 年的超过 17.5 万条员工记录等。
批准该交易的为美国纽约南区破产法院法官 Sean Lane，其以当庭裁定方式放行交易。在此之前，一名隐私监察员（privacy ombudsman）已于 2026 年 10 月建议 Lane 批准该交易，条件是将 9700 万名精神航空乘客的个人信息排除在外。同月，以参议员 Elizabeth Warren 和众议员 Steven Horsford 为首的 120 多名美国国会议员对该数据交易表达担忧，要求谷歌“尽可能将员工信息排除在交易之外”。撤回反对的工会为美国空乘协会（AFA-CWA），其表示谷歌同意采用比原计划更严格的去标识化流程，员工的医疗健康等信息将被排除在交易之外。