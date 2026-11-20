IT之家 11 月 20 日消息，据外媒 The Record 报道，美国纽约联邦破产法官当地时间 17 日批准 Google（谷歌）收购破产廉价航空公司 Spirit Airlines（精神航空）企业数据。

该交易价值 1,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 6,692 万元人民币）。这些数据将用于改进谷歌的产品与人工智能模型。

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虽然谷歌在交易伊始就表示将对该批数据进行匿名化处理，但该交易仍一度遭遇空乘工会和美国国会议员的强烈反对。

为使这项交易被放行，谷歌表示将排除精神航空员工的医疗健康数据、安全纪律记录、身份证明文件等敏感信息，严格进行去标识化处理并需通过独立评估审查，且不尝试重新识别数据。在谷歌作出这些额外承诺后，工会撤回了对交易的反对。