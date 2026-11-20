IT之家 11 月 20 日消息，Paradox 开发并发行的《十字军之王 3》大型扩展包《丝绸与白银》现已正式发售，国区售价 128 元，该作需要拥有本体《十字军之王 3》才能运行。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4232910/Crusader_Kings_III_Silk__Silver/）。

该扩展包属于《十字军之王 3》第五章内容合集的一部分，捆绑包售价 178 元，还包含《By God Alone》《Songs of the Realm》《Symbols of Authority》等 4 件物品。Steam 页面显示扩展包支持简体中文界面与字幕，但暂无中文配音。

《丝绸与白银》主打全新的商业玩法，玩家可以带领一个无地商人家族建立贸易帝国，也可以争夺共和国的控制权。扩展包新增名为“商人”的政体类型，引入三类可玩专精：作为行商运送大量货物、作为放贷人向统治者放贷，或作为工匠打造全新宝物。

逐利的嗅觉：为 40 余种贸易商品寻找利润丰厚的贸易路线，随贸易商会声望与财富增长逐步拓展版图。

游说权贵：用金钱与权谋拉拢贵族与王室，寻找能壮大贸易帝国的靠山。

市场封锁：运用政治影响力在各市场取得特定商品的独家贸易权，或通过夺取完全垄断排挤竞争对手。

扩建宅邸：在运营基地坐镇指挥贸易商会，花费金钱与威望改善宅邸地产，占据贸易路线优势。

游戏图赏：

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