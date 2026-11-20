IT之家 11 月 20 日消息，博主 @向北不断电 今日发文，称腾势 N8 的优势依然明显，也是市面上为数不多闭眼买的车型，并提到易三方 Evo 独一档强大。

腾势汽车总经理李慧随后转发，并表示易三方 Evo 是全球独一无二的硬核技术平台，目前任何一个汽车品牌都没有，友商追赶了易三方超过三年也没有追赶上。

据IT之家此前报道，腾势 N8 于 11 月 12 日正式上市，共推出 6 款配置车型，提供后置单电机两驱与易三方三电机四驱两种动力形式，官方指导价区间为 26.99 万-32.99 万元。

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易三方（e³）是比亚迪旗下腾势品牌独有的整车智能控制技术平台，于 2024 年 9 月随腾势 Z9GT 首次量产搭载。该平台由三电机独立驱动技术、后轮双电机独立转向技术、VMC 整车运动控制技术、CTB 电池车身一体化技术四大核心技术组成，可实现后轮双向最大 20° 的独立转向，并衍生出极致转向、圆规掉头、易三方泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行等功能。

此次腾势 N8 全球首搭的「易三方 Evo」是该平台的升级版本。据官方介绍，其在效率上有所提升，可使整车续航提升超过 60km，并进一步强化安全能力，通过了高速直线侧后追尾稳行、湿滑路面高速连续避障、夜间及弯道湿滑路面侧后追尾稳行等四大工况测试，同时全系标配第二代刀片电池与 CTB 电池车身一体化技术。

腾势 N8 定位「科技新境宽五座 SUV」，于 2026 年 11 月 12 日上市，提供纯电与插混两种动力。该车车身尺寸为 5150×1999×1820mm，轴距 3075mm，最小转弯半径 4.5m，后轮转向角度为 ±10°，0-100km/h 加速时间为 4.3 秒。