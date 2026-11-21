IT之家 11 月 21 日消息，比亚迪方程豹钛 9 车型于 11 月 19 日上市，售价 27.99 万元起。据官方最新透露，这款新车的交付工作将于 11 月底起陆续开启，新车已抵达全国 39 城 149 门店。

IT之家注意到，该车全系标配比亚迪第二代刀片电池及闪充技术、天神之眼 B 辅助驾驶、云辇-A 车身控制等。该车长宽高分别为 5270*1999*1880mm，轴距 3130mm，拥有内嵌式门把手、电动门、电动脚踏、22 英寸电镀轮毂等配置。

内饰方面，该车采用 2+2+2 六座布局，副驾驶配备腿托，二排为独立座椅，全车所有座椅支持通风、加热和按摩。中控带有 30 英寸全景巨幕屏，还带有 50 英寸 AR-HUD，部分车型配备 21.4 英寸二排吸顶屏，以及 31 扬声器帝瓦雷音乐座舱、车载冷暖冰箱和折叠小桌板等。

同时，该车最顶配版本的方向盘支持折叠，拥有 180° 手轮隐藏式铰链结构。搭载线控数字底盘，支持灵动转向，最小转弯半径 4.95m。主驾躺平座椅最大躺角 165°，主驾得房率达 80%。

动力方面，该车拥有全新 DMS 超级混动全能平台，搭载 1.5T 发动机 + 前后双电机插电混动四驱系统，匹配 DM-i 混动技术。其中 1.5T 发动机最大功率 115kW，前后电机总功率为 400kW，车辆搭载 66.48kWh 电池组，WLTC 工况纯电续航 310km，满油满电综合续航超 1600 公里。