IT之家 11 月 21 日消息，当地时间 11 月 20 日，阿波罗全球管理公司与高盛宣布，已完成约 440 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,944.47 亿元人民币）优先及次级票据融资定价，资金将用于为 SpaceX 购买 GPU 及相关设备。该交易因投资者需求强劲而获得超额认购并扩大规模，成为迄今规模最大的 GPU 融资交易。

阿波罗与高盛共同牵头此次融资，参与方还包括贝莱德、高盛资产管理及 KKR。融资将用于采购下一代英伟达 Vera Rubin 芯片，以支持 SpaceX 在地面建设计算基础设施。相关 GPU 及设备预计于 2027 年上半年交付，届时租赁安排将开始生效。

阿波罗合伙人 Jamshid Ehsani 表示，SpaceX 是全球最具雄心的算力建设者之一，“很高兴与高盛一同牵头这笔融资”。

他表示，这笔交易体现了阿波罗一体化平台的能力，即发起、结构设计、分销与本金投资协同运作，以规模化提供灵活资本；也体现了公司对“下行保护、以资产为基础的结构”的关注。

IT 之家此前报道，10 月 26 日，SpaceX 宣布与阿波罗达成一份价值约 400 亿美元（现汇率约合 2,676.79 亿元人民币）的 GPU 及相关设备主融资租赁协议，签署时间预计落在 2026 年内。当时该协议即被称为迄今规模最大的 GPU 融资协议。

截至 2026 年 9 月 30 日，阿波罗管理资产规模约 1.07 万亿美元（现汇率约合 7.16 万亿元人民币）。

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