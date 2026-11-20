IT 之家 11 月 20 日消息，据《金融时报》今日报道，SpaceX 最新一笔以英伟达 AI 芯片为抵押的 430 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,877.55 亿元人民币）债务融资，正与其 CEO 埃隆 · 马斯克的太空 AI 数据中心计划产生冲突。

为这笔融资提供支持的贷款方曾试图在合同中加入限制条款，禁止 SpaceX 将作为贷款抵押品的 AI 芯片发射到太空（目前尚不确定该条款是否被纳入最终签署的融资文件）。

债权人担心，这批芯片一旦被送入太空，后续哪怕 SpaceX 发生债务违约，债权人也无法在地面收回并出售这些芯片来挽回损失。

SpaceX 方面则表示，这笔债务交易所涉及的芯片计划用于美国境内的地面数据中心。但马斯克此前已公开推进利用太空真空环境冷却数据中心的构想，而实现该构想的前提正是将大量先进芯片装载至卫星并送入轨道。

当地时间 11 月 19 日，SpaceX 已通过代号“土星计划”的融资安排向大型投资者出售了超过 300 亿美元（现汇率约合 2,007.59 亿元人民币）的债务。其中最大部分是一笔 250 亿美元（现汇率约合 1,672.99 亿元人民币）的投资级债券，以 SpaceX 未来五年租用英伟达芯片所支付的租金作为偿付保障。

该债券定价较美国国债收益率高出 3.45 个百分点，总收益率约 8.3%；债券定于 2032 年到期，但本金将在不到四年内偿还完毕，这一设计旨在降低贷款方的信用风险。

截至当地时间 11 月 19 日，已有超过 190 亿美元（现汇率约合 1,271.48 亿元人民币）的债券获得认购承诺，其中包括 PIMCO 的 40 亿美元（现汇率约合 267.68 亿元人民币）。贝莱德、高盛资产管理及 KKR 管理的基金也参与了基石承诺。

穆迪将该笔债务评为 A3，较 SpaceX 自身的企业信用评级高出一级；KBRA 给出的评级为 A-。评级机构在报告中部分归因于租赁条款中的“hell-or-high-water”义务（即无论发生何种情况，承租方均须无条件支付租金的合同条款），该条款阻止 SpaceX 中途退出芯片租赁义务。阿波罗与高盛作为交易牵头方拒绝置评，PIMCO 与 SpaceX 亦未回应相关问询。

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