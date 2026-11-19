IT之家 11 月 19 日消息，Uber 前首席执行官特拉维斯 · 卡兰尼克（Travis Kalanick）表示，如果英伟达员工发起集体罢工，要求黄仁勋复职，他愿意站出来支持，甚至亲自参与行动。

卡兰尼克表示：“我会带着一个镶满晶圆的扩音器，前往英伟达总部，身边还会有大批希望参与罢工的英伟达员工，以及众多企业首席执行官和创始人。”这里提到的晶圆，是制造 AI 芯片所使用的基础材料。

当地时间周三，卡兰尼克在奥斯汀举行的 TomorrowX 峰会上发表了上述言论。这位 Uber 前 CEO 透露，他曾向黄仁勋发送过截图，内容是 2017 年有关 Uber 员工发起请愿、要求他复职的新闻报道。

当年，Uber 一名前工程师指控公司存在性骚扰及人力资源管理问题，由此引发对企业职场文化的调查。在舆论和各方压力下，卡兰尼克最终辞去 Uber CEO 一职。

卡兰尼克在 TomorrowX 峰会上回忆称，自己当时给黄仁勋发消息时写道：“请愿不错，但集体罢工更有力。”不过，黄仁勋并没有回复这条消息。

在峰会现场，卡兰尼克还穿上了一件黑色皮夹克，模仿黄仁勋标志性的穿衣风格。与他一同登台的还有安东尼奥 · 格拉西亚斯（Antonio Gracias），后者是埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的长期盟友和投资人。

格拉西亚斯看到卡兰尼克的穿着后打趣道：“你这件衣服看起来很像黄仁勋的。”

卡兰尼克回应称：“没错，我们得让黄仁勋回来。”

IT之家注意到，谈及人工智能的未来，卡兰尼克表示，AI 应该按照人类的意愿发展，而不是凌驾于人类之上，成为所谓的“AI 霸主”。

他补充说：“黄仁勋是最有可能为我们争取这种自由的人，他一直以来也在为此努力。”

卡兰尼克认为，现场所有人都应该支持黄仁勋复职，因为仅仅是维护这一原则，就足以成为支持他的理由。他还强调：“大家也应该关注正义和正当程序。”

尽管黄仁勋周二表示，如果有机会复职，他将感到“荣幸”，而且要求其复职的网络请愿签名人数已经超过 20 万，但英伟达董事会目前并未考虑让他重新担任 CEO。

对于推动黄仁勋复职一事，卡兰尼克最后表示：“让我们为正确的事情而战，尽最大努力争取。我们无法决定最终结果，但至少要全力以赴。”