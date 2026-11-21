IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 TechSpot 昨日（11 月 20 日）报道，攻击者利用微软约两年前已修复的 Windows 漏洞，入侵 20 多个国家的 700 余台 POS 支付终端，窃取涉及至少 100 万张信用卡和借记卡的资料。

IT之家援引博文介绍，本次攻击主要涉及追踪编号为 CVE-2024-49138 的漏洞，微软早在 2024 年便已发布补丁，但未及时修复的设备仍给犯罪团伙留下了可乘之机。

CVE-2024-49138 属于本地提权漏洞，存在于 Windows 通用日志文件系统（CLFS）驱动程序中。攻击者在已经能够以低权限运行程序的 Windows 设备上，可以利用该漏洞获得 SYSTEM 级权限，影响部分 Windows 10、Windows 11 及 Windows Server 版本。

本次攻击中，攻击者在受感染终端上部署远程控制木马，持续收集交易数据。研究人员发现，被窃资料包括银行卡号、发卡银行、有效期、发卡国家及卡组织等信息。

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