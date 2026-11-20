IT之家 11 月 20 日消息，微软昨日（11 月 19 日）面向 Windows 11 系统推送 KB5132057 本月可选预览更新，25H2 版本安装后版本号升至 Build 26200.10075；而 26H2 用户安装后版本号升至 Build 26300.10075。

功能方面，本次可选更新主要扩大新版 Windows Search 搜索范围，界面由基于 Edge 技术的 WebView2 转向原生 WinUI。报道称，新版搜索的内存占用较此前降低约 15% 至 20%。

搜索面板改用更紧凑的单列表布局，并加入直接操作功能，例如搜索“关闭蓝牙”，即可在结果中操作开关，无需再进入设置页面。更多细节，可以访问IT之家此前报道《微软发布 Win11 26220.9836 等预览版更新：搜索功能可“动手”了，调音量 / 亮度不再进设置》。

本次可选更新还引入新版“运行”对话框，不过默认情况下不会直接替换旧版，需要用户在“设置 — 系统 — 高级”中手动开启。更多介绍，可以访问此前报道《打开耗时缩短约 8.7%：微软 Win11 下月将迎新“运行”窗口，支持深色模式》。

针对连按五次 Shift 触发的粘滞键提示，用户现在可以直接在弹窗中禁用这一快捷键，减少误触带来的打断。

本次更新还优化了文件资源管理器中“此电脑”的搜索。用户可通过 Windows 更新获取补丁，也可使用离线安装包。