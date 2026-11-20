IT之家 11 月 20 日消息，柏林工业大学研究团队公布 Hello Again 硬件安全研究，指出攻击者若能拆开电脑并接触主板闪存与处理器之间的通信链路，能绕过 TPM 的错误尝试锁定机制，从而暴力反复猜测 Windows 11 系统的锁屏 PIN 密码。

在技术原理方面，部分电脑会将固件 TPM 的状态数据（包括 PIN 错误次数）保存在主板闪存中。系统原本借助一种名为重放保护单调计数器（RPMC）的单调计数机制，防止旧状态被恢复。但研究人员发现，部分闪存芯片或处理器固件的实现存在缺陷，可能让攻击者回滚这份状态，让错误计数无法按预期累积。

论文报告了两条可行路径，其一是部分 Winbond 闪存芯片在电压故障干扰下会泄露用于认证计数器的密钥，其二是部分 AMD 控制器则未确认计数器是否确实增加。研究团队使用硬件中介装置，在测试笔记本上完成了端到端演示。

在实验测试中，该团队已成功在 2 台设备上通过暴力破解锁屏的 Windows Hello PIN 密码。在搭载 AMD Ryzen AI 5 330 的惠普 OmniBook 3 上，研究人员尝试 236 次，耗时 57 分钟，找回四位数 Windows Hello 测试 PIN。

测试的安全保护机制 笔记本型号及硬件配置 测试 PIN 码位数 尝试次数 演示耗时 Windows Hello 惠普 OmniBook 3；AMD 锐龙 AI 5 330 处理器 4 位 236 次 57 分钟 BitLocker Framework Laptop 13；英特尔酷睿 Ultra 5 125H 处理器；华邦闪存 6 位 236 次 6 分 55 秒

另一项测试针对配备英特尔酷睿 Ultra 5 125H、华邦闪存的 Framework Laptop 13，同样尝试 236 次，耗时 6 分 55 秒，找回六位数 BitLocker 测试 PIN。

该团队指出借助低成本硬件装置，四位数 PIN 最坏约 40 小时即可被试出；同一类攻击也能针对 BitLocker 的启动 PIN，将六位数 PIN 的最坏破解时间从约 19 年缩短至 20 天。

研究团队称，已通知相关芯片厂商、平台厂商及标准组织；论文发表时，尚无厂商承诺修复根本问题。作为缓解措施，微软宣布将 Windows Hello PIN 的建议最低长度提高到六位。

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