IT之家 11 月 21 日消息，11 月 15 日在接受 Palisade Research 采访时，Anthropic 公司技术团队成员 Tao Lin 预测到 2027 年年底，在编程、电影制作等几乎所有领域，人工智能（AI）在发展大约还有 1.3 年后，可以媲美或超过世界顶尖人类专家的水平。

IT之家查询公开资料，Tao Lin 在 Anthropic 担任技术团队成员（MTS）岗位，目前已在该公司工作了约一年半，涉及自动化对齐研究（Automated Alignment Research）、AI 控制（AI Control）以及安全防护（Safeguards）三个方面，主要保障 Claude 模型的安全。

在本次访谈中，Tao Lin 警告表示随着技术持续发展，在其设想的未来社会场景中，几乎所有人都可能长期失去就业机会，转而依靠政府提供生活保障。他认为 AI 对就业的冲击可能逐步展开：AI 先接手现有工作，劳动者转向其他职业，而这些新岗位随后也可能被自动化取代。

Anthropic 的研究表明，观察到的 Claude 使用情况中有 68% 涉及理论上可以由 AI 单独完成的任务，但这并不一定意味着实际的就业岗位会被取代。

不过他指出受限于机器人的普及速度，在 2027 年出现大规模失业的可能性极低。他表示即使 AI 能够承担大量脑力劳动，要替代实体经济中的人类工作，仍需大规模部署先进机器人、自动化工厂及配套设施。