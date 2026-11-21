IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Ars Technica 今天（11 月 21 日）发布博文，报道称安全公司 Dragos 首席研究官 HD Moore 向多家 AI 服务商发送近 200 万条带有可追踪“诱饵”的请求，发现 AI 服务链存在黑客窃取提示词、转售商泄露数据及未遵守隐私设置等问题。

研究人员故意把一批可追踪的“测试秘密”（并非从真实用户渠道收集）发给 AI，观察之后有没有其他程序或人拿它们去访问系统，从而判断数据是否流出、可能从哪条服务链流出。

调查发现，至少三家服务商出现遭入侵迹象，攻击者利用窃取的诱饵密钥发起数万次云服务接口调用，尝试寻找更多凭证、开通服务并维持访问权限。部分密钥在提交后数小时内便被使用，甚至有请求在模型运行前已遭拒绝，其中的密钥仍被盗走。

风险还来自层层转手的服务链。许多 AI 应用通过中间商分配请求，内容可能经过多个平台，并在各环节解密处理。研究还发现，部分转售商记录并外传请求；一些标记“零数据保留”或“禁止数据收集”的请求，其私密网址仍在数日后遭到抓取。

Moore 建议，敏感业务可考虑本地部署；无法自建的用户应尽量直接选择可信服务商，并明确指定上游提供方。

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