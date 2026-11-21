IT之家 11 月 21 日消息，比亚迪今日公布闪充网络最新运营数据：截至 11 月 20 日，全国累计上线闪充枪 31014 个，覆盖 345 座城市，闪充总用户数超过 357 万人。

截至 9 月 30 日，比亚迪闪充网络累计上线 9009 座闪充站、21214 把枪，覆盖 342 座城市，用户数约 183 万。不到两个月，枪数增加近万把，用户规模接近翻倍。截至 10 月 7 日，闪充站数量为 12165 座，其中高速站 2111 座。

比亚迪闪充技术于 2026 年 3 月 5 日发布，配套单枪峰值功率 1500kW 的闪充桩，配合第二代刀片电池，常温下电量从 10% 充至 97% 用时 9 分钟，零下 30℃ 环境下从 20% 充至 97% 约需 12 分钟。

IT之家注：闪充枪即闪充桩上的单根充电终端，比亚迪闪充桩采用双枪设计，一把面向闪充车型，另一把兼容国标社会车辆。

按照比亚迪“闪充中国”战略，该公司将在 2026 年底前建成 20000 座闪充站，由 18000 座城区“站中站”和 2000 座高速站构成。城区站目标覆盖 90% 区域，确保 5 公里内可找到闪充服务。闪充桩兼容全品牌国标车型，支持即插即充和无感支付。