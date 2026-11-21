IT之家 11 月 21 日消息，据《The Information》今日报道，软银集团董事长兼 CEO 孙正义近期曾接洽华尔街金融机构，探讨为收购韩国 SK 海力士筹集资金，潜在交易规模高达 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。

不过，软银发言人随后表示，该交易目前已不再处于积极考虑阶段。“软银会探索许多机会，而这笔交易目前已不再纳入积极考虑范围。”

知情人士称，孙正义此前曾考虑通过收购 SK 海力士，进一步扩大软银在人工智能产业链中的布局。SK 海力士是全球主要存储芯片制造商之一，其生产的 HBM 是英伟达等厂商先进 AI 芯片的重要配套产品。

报道指出，SK 海力士的全球市值目前约为 5,800 亿美元（现汇率约合 3.88 万亿元人民币），而其股价在一个月前曾处于更高水平。按照当时较高的市值计算，如果收购溢价达到通常交易中约 40% 的水平，整体交易估值将接近 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。

不过，这笔交易面临明显的融资和监管障碍。《The Information》指出，软银此前已向 OpenAI 投入大量资金，资产负债表承压，目前尚不清楚孙正义将如何筹集如此庞大的收购资金，也没有迹象表明华尔街金融机构愿意为这笔交易提供融资。

此外，SK 海力士由韩国 SK 集团控制，是韩国重要的科技资产。报道认为，韩国政府很可能不会允许总部位于日本的软银主导收购，尤其是考虑到韩国和美国均对本国关键技术资产的外国收购设有严格监管规定。况且，目前也没有迹象表明 SK 集团有意出售 SK 海力士。