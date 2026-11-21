IT之家 11 月 21 日消息，11 月 20 日，商务部电子商务司负责人介绍 2026 年 1-10 月我国电子商务发展情况。

2026 年 1-10 月，我国电子商务平稳发展，线上线下融合持续增强消费市场韧性，数字技术赋能产业转型升级，“丝路电商”拓展国际经贸合作，商务领域新质生产力不断培育壮大，助力我国经济向新向优。

据国家统计局数据，1-10 月全国网上商品和服务零售额增长 3.7%，其中网上商品零售额增长 2.9%、网上服务零售额增长 5%。

数字产品增长加速，据商务大数据监测，10 月份智能穿戴和笔记本电脑网上零售额分别增长 42.5% 和 32.4%。即时零售激发线下商品消费潜力，重点监测平台 1-10 月即时零售交易额增速超过两位数。电商不断提升服务消费便利性，据商务大数据监测，1-10 月在线旅游、在线餐饮和在线生活服务零售额分别增长 24.3%、12% 和 11.5%。

IT之家从报告获悉，电子商务发挥技术、数据和场景优势，为农业、制造业和服务业数智化转型升级注入新动能。据商务大数据监测，1-10 月我国农产品网上零售额增长 12%，“电商 + 产业带”推动河南许昌假发、江苏宜兴紫砂壶网上零售额分别增长 33.6% 和 16.8%。据国家统计局数据，10 月份信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业生产指数分别增长 9.2% 和 5.1%。