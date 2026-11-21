IT之家 11 月 21 日消息，Steam 黑五促销期间，多款游戏价格创下新低。例如，Electronic Arts 与 Battlefield Studios 已为《战地风云 6》开启限时优惠，标准版由 198 元降至 65.34 元，优惠 67%，创该作发售以来最低价。
《战地风云 6：年度游戏版》优惠 45%，购买者除剧情战役和传统多人模式外，还可游玩第五赛季内容，其中包括以“赌场劫案”为主题的阶段。所有玩家均可免费体验《战地风云 REDSEC》模式。《战地风云 REDSEC》整合了大逃杀、“挑战”及 Portal 编辑器，玩家可借助编辑器创建自定义场景。
《对马岛之魂：导演剪辑版》在 Steam 首次降至五折，由 398 元降到 199 元，此次优惠将一直持续至 12 月 2 日。
此外，PlayStation 为《死亡搁浅 2：冥滩之上》开启 33% 折扣，从 298 元降至 199.66 元，数字豪华版同步从 338 元降价至 226.46 元，创该作 PC 版推出以来的最大折扣。
Square Enix 为《最终幻想 7：重制版 Intergrade》与《最终幻想 7：重生》开启促销，折扣分别为 82% 和 85%，分别为 35.64 元和 37.2 元，均刷新各自在 Steam 的纪录。
除此之外，IT之家摘选部分热门游戏如下：
|游戏
|现价
|原价
|折扣
|阿凡达：潘多拉边境
|64
|128
|5.0 折
|波斯王子：Rogue
|24
|80
|3.0 折
|苍翼：混沌效应
|42
|76
|5.5 折
|超级忍反攻的斩击
|33
|76
|4.3 折
|初音未来：歌姬计划 39's
|72
|198
|3.6 折
|大富翁 10
|28
|49
|5.7 折
|大富翁 4
|13.3
|19
|7.0 折
|大富翁 8
|22
|29
|7.6 折
|帝国时代 4：周年纪念版
|57
|179
|3.2 折
|地平线：零之曙光重制版
|172.5
|345
|5.0 折
|地平线：西之绝境完整版
|207
|414
|5.0 折
|地铁：离乡完全版
|14.8
|148
|1.0 折
|对马岛之魂：导演剪辑版
|199
|398
|5.0 折
|饿狼传说：群狼之城
|18
|76
|2.4 折
|Fate/EXTELLA LINK
|83
|278
|3.0 折
|法外狂徒：滚石城
|7
|76
|0.9 折
|FINAL FANTASY VII
|16
|40
|4.0 折
|符文工厂 3 豪华版
|51
|256
|2.0 折
|符文工厂 4 豪华版
|52
|190
|2.7 折
|符文工厂 5
|69
|218
|3.2 折
|符文工房龙之天地
|117
|258
|4.5 折
|鬼灭之刃火之神血风谭
|81
|179
|4.5 折
|鬼灭之刃争当最强队士！
|59
|218
|2.7 折
|黑暗之魂
|39.2
|49
|8.0 折
|黑道圣徒
|15
|111
|1.4 折
|黑道圣徒 2
|5
|37
|1.4 折
|黑道圣徒 3 ：复刻版
|10
|111
|0.9 折
|红色沙漠：增强版
|198
|268
|7.4 折
|皇家骑士团：重生
|81
|298
|2.7 折
|黄金矿工
|7
|16
|4.4 折
|剑星
|162
|268
|6.0 折
|极品飞车：热度
|14
|288
|0.5 折
|酒馆大师
|6
|48
|1.2 折
|极限国度
|16.8
|168
|1.0 折
|绝地潜兵
|13.6
|68
|2.0 折
|绝地潜兵 2
|148.5
|198
|7.5 折
|浪漫沙加 2 七英雄的复仇
|108
|298
|3.6 折
|浪人崛起
|106
|248
|4.3 折
|蓝途王子
|53
|108
|4.9 折
|龙的传人：孤旅
|42
|92
|4.6 折
|龙腾世纪: 影障守护者
|75
|298
|2.5 折
|漫威蜘蛛侠 2
|266.7
|398
|6.7 折
|漫威蜘蛛侠：重置版
|165.6
|414
|4.0 折
|梦之形
|56
|88
|6.4 折
|明末：渊虚之羽
|153
|248
|6.2 折
|命运石之门：比翼恋理的爱人
|18
|100
|1.8 折
|命运石之门精英
|84
|310
|2.7 折
|命运石之门：线形拘束的表征图
|93
|310
|3.0 折
|魔法门之英雄无敌 6
|12
|48
|2.5 折
|魔法使之夜
|90
|198
|4.5 折
|模拟山羊 3
|30
|108
|2.8 折
|女神异闻录 4 黄金版
|57
|125
|4.6 折
|女神异闻录 4 无敌究极后桥背摔
|48
|159
|3.0 折
|女神异闻录 5 乱战：魅影攻手
|80
|268
|3.0 折
|女神异闻录３ 携带版
|57
|125
|4.6 折
|PICO PARK
|15
|22
|6.8 折
|匹诺曹的谎言
|135
|298
|4.5 折
|千变的迷宫风来的希炼命运之塔与命运之骰
|34
|169
|2.0 折
|歧路旅人
|54
|198
|2.7 折
|歧路旅人 0
|135
|298
|4.5 折
|歧路旅人 II
|72
|198
|3.6 折
|奇异人生: 重逢
|161.2
|248
|6.5 折
|奇异人生-章节 2
|10.2
|68
|1.5 折
|奇异人生重制版
|54.6
|273
|2.0 折
|拳皇 14
|37
|249
|1.5 折
|拳皇 15
|25
|108
|2.3 折
|拳皇 2002：终极之战
|10
|68
|1.5 折
|拳皇 97：全球对决
|9
|58
|1.6 折
|拳皇 98：终极之战
|10
|68
|1.5 折
|全面战争传奇：不列颠的王座
|27
|68
|4.0 折
|全面战争传奇：特洛伊
|23
|68
|3.4 折
|全面战争：帝国
|17
|68
|2.5 折
|全面战争：法老
|27
|98
|2.8 折
|全面战争：法老王朝版
|29.4
|98
|3.0 折
|全面战争：罗马 2 - 帝皇版
|23
|98
|2.3 折
|全面战争：罗马重制版
|24.5
|98
|2.5 折
|全面战争：战锤 2
|61
|268
|2.3 折
|全面战争：战锤 3
|41
|298
|1.4 折
|全面战争：中世纪 2
|17
|68
|2.5 折
|仁王 2 完全版
|90
|249
|3.6 折
|仁王３
|157
|348
|4.5 折
|忍者龙剑传 Σ
|113
|249
|4.5 折
|人中之龙 8 外传夏威夷海盗
|67
|268
|2.5 折
|人中之龙极３ / 人中之龙３外传 Dark Ties
|107.2
|268
|4.0 折
|人中之龙０ 誓约的场所导演剪辑版
|95.2
|238
|4.0 折
|人中之龙８
|59.6
|298
|2.0 折
|瑞奇与叮当时空跳转
|165.6
|414
|4.0 折
|杀戮尖塔 2
|70
|88
|8.0 折
|神秘海域: 盗贼传奇合辑
|113.9
|345
|3.3 折
|深岩银河：异动核心
|40
|86
|4.7 折
|师父
|32
|139
|2.3 折
|世界树的迷宫 HD
|46
|168
|2.7 折
|使命召唤
|49
|98
|5.0 折
|使命召唤 2
|49
|98
|5.0 折
|使命召唤 7：黑色行动
|99
|198
|5.0 折
|使命召唤：高级战争黄金版
|79.2
|198
|4.0 折
|使命召唤：黑色行动
|99
|198
|5.0 折
|使命召唤：黑色行动 6
|114
|298
|3.8 折
|使命召唤：先锋
|98.3
|298
|3.3 折
|使命召唤：战争世界
|73.5
|98
|7.5 折
|噬血代码
|23
|268
|0.9 折
|十字军之王 3
|57
|198
|2.9 折
|双点博物馆
|90
|158
|5.7 折
|双人成行
|40
|198
|2.0 折
|数码宝贝物语：网络侦探
|20
|228
|0.9 折
|死亡空间 3
|23.6
|118
|2.0 折
|索尼克超级巨星
|54
|198
|2.7 折
|索尼克赛车交叉世界
|101
|198
|5.1 折
|索尼克 × 夏特世代重启
|57
|229
|2.5 折
|天国：拯救 2
|75
|228
|3.3 折
|天堂的异乡人：最终幻想起源
|68
|249
|2.7 折
|王国保卫战 5：联盟
|40
|76
|5.3 折
|王国保卫战 5：联盟大圣游记
|18.7
|22
|8.5 折
|王国保卫战 6：新启程
|56
|77
|7.3 折
|王国保卫战：起源
|18
|50
|3.6 折
|完美音浪
|56
|125
|4.5 折
|为了吾王 II
|26.4
|88
|3.0 折
|微软飞行模拟 2024
|225
|348
|6.5 折
|卧龙：苍天陨落
|80
|199
|4.0 折
|无人愿死
|9
|92
|1.0 折
|仙剑奇侠传七
|49
|128
|3.8 折
|新弹丸论破 v3 大家自相残杀的新学期
|37
|200
|1.9 折
|星球大战：亡命之徒
|60
|298
|2.0 折
|轩辕剑贰
|6
|15
|4.0 折
|轩辕剑叁外传天之痕
|15.6
|39
|4.0 折
|轩辕剑叁云和山的彼端
|19.6
|49
|4.0 折
|轩辕剑外传枫之舞
|6
|15
|4.0 折
|轩辕剑外传汉之云
|15
|39
|3.8 折
|轩辕剑外传云之遥
|15
|39
|3.8 折
|轩辕剑伍一剑凌云山海情
|15
|39
|3.8 折
|英雄传说闪之轨迹 IV -THE END OF SAGA-
|104
|287
|3.6 折
|伊苏 IX -怪人之夜-
|127
|351
|3.6 折
|勇者斗恶龙创世小玩家 2 破坏神席德与空荡岛
|162
|324
|5.0 折
|勇者斗恶龙 XI S 寻觅逝去的时光决定版
|142
|284
|5.0 折
|幽灵行者
|37
|148
|2.5 折
|战场女武神 4
|40
|220
|1.8 折
|战地风云 1
|10
|198
|0.5 折
|战地风云 2042
|12
|248
|0.5 折
|战地风云 3
|10
|198
|0.5 折
|战地风云 5
|11
|228
|0.5 折
|战地风云 6
|65
|198
|3.3 折
|战地：硬仗终极版
|10
|198
|0.5 折
|战神
|138
|345
|4.0 折
|战神：诸神黄昏
|266.7
|398
|6.7 折
|真 · 女神转生 III NOCTURNE HD REMASTER
|65
|238
|2.7 折
|真 · 女神转生 Ⅴ Vengeance
|73
|268
|2.7 折
|真三国无双 6：猛将传完整版
|35
|129
|2.7 折
|植物大战僵尸：重植版
|54
|98
|5.5 折
|蜘蛛侠：迈尔斯 · 墨拉莱斯
|138
|345
|4.0 折
|终焉玛格诺利亚：雾中之花
|54
|98
|5.5 折
|终焉之莉莉：骑士寂夜
|36
|98
|3.7 折
|最高指挥官 2
|9
|45
|2.0 折
|最高指挥官：钢铁联盟
|9
|45
|2.0 折
|最后的战役：劫后余生
|26
|92
|2.8 折
|最后生还者 1
|207
|414
|5.0 折
|最后生还者 2 重制版
|231.2
|345
|6.7 折
|最终幻想
|46
|84
|5.5 折
|最终幻想 12：黄道纪元
|86
|318
|2.7 折
|最终幻想 15
|63
|230
|2.7 折
|最终幻想 16
|108
|298
|3.6 折
|最终幻想 2
|46
|84
|5.5 折
|最终幻想 3
|70
|128
|5.5 折
|最终幻想 4
|70
|128
|5.5 折
|最终幻想 5
|70
|128
|5.5 折
|最终幻想 6
|70
|128
|5.5 折
|最终幻想 7 重生
|34
|248
|1.4 折
|最终幻想 7：核心危机重聚
|63
|198
|3.2 折
|最终幻想 7 重制版
|33
|198
|1.7 折
|最终幻想 8 重置版
|45
|125
|3.6 折
|最终幻想 X/X-2 高清重制版
|32
|88
|3.6 折
|最终幻想战略版：伊瓦利斯编年史
|161
|298
|5.4 折