IT之家 11 月 21 日消息，华擎 X870E Taichi 太极 OCF 主板现已在京东上架开售，定价显示为 4299 元。

该主板采用 22+2+1 相供电设计，核心与 SOC 均采用 110A SPS 智能功率级，可独立监控每一相电源；搭配新一代 Dr. MOS，在增强超频能力的同时有效控制温度表现，可支持 R9 级处理器。

在内存方面，该主板支持 10400 MHz 以上频率的 DDR5 内存超频，最大内存容量可达 128GB，同时兼容 Intel XMP 与 AMD EXPO 一键超频技术。

为保障高频内存稳定性，该主板配备了专门的模组散热风扇，通过导向气流直接为内存模组降温，提升高频运作环境下的散热效率。

主板配备 6 个 M.2 SSD 插槽，其中两个插槽支持 PCIe 5.0 x4 模式，传输速率达 128Gb/s，其余包括 Gen4 x4、Gen4 x2 与 Gen3 x4 规格；覆盖 M.2 散热片与底部散热器，降低高速 SSD 的运行温度。

主板后置配备双 USB 4 接口，单口带宽达 40Gbps，同时前置面板提供双 USB 3.2 Gen2x2-C 接口，每口速率为 20Gbps。整机 USB 接口总数达 22 个，覆盖 USB 3.2 Gen2、USB 2.0 等多种规格。

该主板搭载 Realtek RTL8126 5GbE 有线网卡和 AMD RZ717（联发科 MT7925）无线网卡，支持 6GHz 频段、4096 QAM 与多链路操作，还通过独家专利 LAN 变压器设计增强抗电磁干扰能力，保障高速网络的稳定性。

该主板支持 PCIe 5.0 x8/x8 双通道插槽，插槽间距经过加宽处理，可同时容纳两个双槽高端显卡，并增强槽位间的空气流通，适配 3D 渲染、AI 训练等多卡工作站场景。

面向极限超频用户，主板配备完整超频工具套件，包括 +/- 快速 OC 按钮、3 个预设 OC 配置文件按键、LN2 液氮模式开关、慢速模式开关、重启按钮与安全引导按钮，可实现硬件级超频调控；同时支持 BIOS Flashback 一键更新功能，后置 I/O 挡板还集成了双 BIOS 切换与 CLR_CMOS 按键。

主板采用 10 层服务器级低损耗 PCB 设计，搭配覆盖供电、芯片区域的大面积散热装甲，并配备背板全覆盖散热装甲，整体为 ATX 板型，采用黑黄太极配色，侧边带有齿轮装饰与 RGB 灯效。

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