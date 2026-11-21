IT之家 11 月 21 日消息，据外媒 motor1 当地时间 20 日报道，兰博基尼为苹果 Vision Pro 开发的应用，现可让车主、潜在买家利用空间计算技术探索全新车型 Temerario Spyder 的可折叠硬顶结构，直观了解车顶如何折叠并收纳于座椅后方。

新车于 10 月在洛杉矶发布，预计 2027 年春季开启首批交付。

此前，应用设有四个 Temerario Spyder 展示板块：内饰、动力系统、空气动力学和 Centro Stile 设计故事。此次更新后，则带来了两项专为 Spyder 打造的功能，重点展示仅凭静态实车难以了解的机械运作过程。

一项功能通过动画展示可折叠硬顶的垂直收折过程，用户可以看到车顶如何折叠至座舱后方，同时保留对发动机的观察视野。

另一项功能则能并列展示四种驾驶模式，让用户直观了解不同模式下动力输出和底盘表现的区别。

动力系统展示部分则介绍了兰博基尼的 High-Performance Electrified Vehicle（高性能电气化车型）动力架构。该系统由一台 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机和三台电动机组成，发动机最高转速达到 10000rpm，综合输出功率为 907 马力。

用户还可以从多个角度环绕查看发动机舱，获得实体展厅无法提供的观察体验。

Temerario Spyder 是兰博基尼首款采用可折叠硬顶的 Spyder 车型。车辆在最高 50km/h 的速度行驶时，车顶也能在 17 秒内完成开合。

据了解，Vision Pro 应用专门为可折叠车顶设置了独立展示板块，通过动画呈现整个系统的运作过程，以及设计如何兼顾车辆重心与动态性能。应用还将工程设计中的载荷转移和空间布局转化为直观的视觉内容，让用户能够直接观察这些设计细节。

Temerario Spyder 现已在美国市场开放订购，起售价为 39.09 万美元（IT之家注：现汇率约合 261.6 万元人民币），选装配置需要额外付费，首批交付预计 2027 年春季开始。