IT之家 11 月 21 日消息，据 Techspot 报道，美国罗切斯特大学和康奈尔大学的研究团队开发出一款低成本生物打印机，能够连续堆叠约 100 层含有活细胞的凝胶材料，整套设备成本仅约 450 美元（IT之家注：现汇率约合 3,011 元人民币）。作为参考，商用生物打印机价格通常超过 10 万美元（现汇率约合 66.9 万元人民币）。

据介绍，生物打印机在原理上与普通 3D 打印机类似，只不过它挤出的不是熔融塑料，而是含有活细胞的凝胶。不过由于这类凝胶在凝固前容易因自身重量下垂，许多 DIY 生物打印机此前最多只能打印不到 20 层结构。

而本次研究团队开发的新型生物打印机以常见的 Creality Ender 3 3D 打印机为基础，将原有打印头替换为注射泵，并使用 3D 打印的 PETG 塑料部件固定相关组件之后让喷嘴在一种由微小的明胶、琼脂糖颗粒与氯化钙混合制成的特殊浆料中工作，以此让每一层结构具有一定强度，能够打出更多层材料。

在实验中，研究团队成功堆叠了约 100 层含有活细胞的凝胶材料，高度略低于 22 毫米，大致相当于一枚硬币宽度。虽然整体尺寸不大，但已经足以打印适用于细菌培养的中空圆柱体 / 网格结构。

此外，研究人员还开发了两种不同用途的浆料。其中，明胶浆料便于在打印完成后直接取出成品；琼脂糖浆料则更适合让打印结构留在原位，充当培养环境。

目前，研究团队已在 GitHub 上公开了设备的 STL 模型文件和 G-code 程序。由于整套系统基于标准 Ender 3 打印机改造而来，研究团队邀请其他实验室和 3D 打印爱好者借鉴相应设计，以降低生物打印技术门槛。