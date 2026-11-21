IT之家 11 月 21 日消息，比亚迪腾势汽车在海外重现了大众 20 年前的一则经典广告：一辆柴油 SUV 拖着一架大型喷气式客机。不过，这一次腾势还准备了一项相当惊人的绝活。

20 年前，一辆蓝色大众途锐 V10 柴油版（下图）曾在英国邓斯福机场的跑道上拖动一架重达 155 吨的喷气式客机。

时间来到当下，一辆腾势 B5（即方程豹豹 5）也来到同一地点，准备重演当年的特技。该车采用双电机布局，31.8kWh 电池满电时可提供最高 90km 的纯电续航，还配有两把机械式差速锁。

大众当年的挑战中，途锐始终保留着四个车轮；比亚迪却决定逐步拆下部分车轮，借此考验车辆的表现。

第一轮测试保留了全部四个车轮；第二轮则以三轮状态拖行，并增加约 2 吨配重。最后一轮拆除了右侧两个车轮，配重进一步增加到 5 吨。在这三次测试中，腾势 B5 拖着重达 180 吨的波音 747-400 行驶了超过 1.6 公里。最值得一提的是，全程只靠电力驱动。

这场表演是为了向英国市场推广腾势 B5。该车采用专门打造的梯形车架底盘，电气化程度更高。其汽油发动机主要负责为高压电池发电，电池电芯则直接集成在底盘纵梁之间。

IT之家注：此次测试中的车辆加装了定制拖曳装置，还拆除了部分座椅以腾出空间安放配重，还安装了稳定器，以弥补拆除车轮带来的影响。