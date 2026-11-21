IT之家 11 月 21 日消息，据《每日经济新闻》报道，近日，华为星芒相关负责人在接受媒体采访时透露，星芒品牌已在内部酝酿约三年，未来一两年，公司不会对其提出过高的销量及经营目标要求。现阶段，星芒更重要的任务是建立品牌认知、培育目标用户，并验证新的 AI 技术与产品体验。

一个酝酿了约三年的新品牌，为何直到现在才正式推出？华为相关负责人解释称，荣耀独立之后，华为曾经历一段较长时间的供应链和技术体系重建，随后又投入大量资源建设鸿蒙操作系统及应用生态。直到相关基础能力逐步成熟，才具备推出新品牌的条件。

谈及新品牌的销量预期时，华为相关负责人表示：“这一两年新品牌首先是要建立心智，把品牌真正树立起来。”

从产品配置来看，华为方面介绍，星芒与主品牌共享麒麟芯片、鸿蒙系统、影像及昆仑玻璃等技术体系，但拥有独立的品牌、产品和社区运营。研发团队正在逐步独立，并配备相应的组织和预算，售后服务则与华为母品牌同源同质。在渠道方面，星芒初期将以线上为主，同时进入华为部分自有品牌门店，借助线下体验展示 AI 交互等新功能。

报道提到，星芒将承担更多前沿技术的率先应用任务。一些尚未适合大规模推广的 AI 交互能力，可以先在新品牌上验证，待技术和用户体验逐步成熟后，再向华为主品牌推广。这实际上形成了一种新的产品研发机制：华为主品牌继续服务更广泛的成熟用户群体，而星芒则面向愿意尝鲜的先锋者用户，承担新技术验证、快速迭代和用户习惯培育的任务。

据IT之家此前报道，华为全新子品牌星芒于 11 月 20 日发布首款机型 OSTA O1 Pro，12GB+256GB 版本首发价 5499 元，顶配 16GB+1TB 首发 8799 元。

该机配备一块 6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏，屏占比 96.1%，拥有 1.05mm 极窄四等边。手机后置 200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 +50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头。此外，该机还搭载麒麟 9030S 处理器，提供至高 16GB RAM 和 1TB 存储空间可选，手机内置 7000mAh 电池（支持 66W 有线充电 + 无线充电）。

该机首发搭载 HarmonyOS 7 AI 先锋版，号称是首款为 AI 而生的鸿蒙手机，提供开屏即用全新 AI 交互、系统级主动智能，AI 能够长期陪伴用户持续成长。

相关阅读：

华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会专题