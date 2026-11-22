IT之家 11 月 22 日消息，据韩联社报道，韩国教育部 20 日表示，在 2027 学年度大学修学能力考试（IT之家注：韩国高考）中，发现 111 起利用智能设备的作弊行为。这较前一日公布的数据增加 13 起。

据韩国教育部介绍，通过发送应急公益短信查出 54 起未上交手机的案例；通过探测 WiFi 等方式查出 52 起携带智能设备案例。在考试过程中被发现利用智能终端的作弊案例 5 起，包括使用智能眼镜（1 起）、使用微型摄像头和无线耳机（1 起）、利用智能手机拍摄考卷（1 起），以及在洗手间使用智能手机（2 起）。

韩国教育部此前通报，截至 19 日 4 时 37 分第四个科目考试结束，共发现 98 名考生作弊。最终统计数据计入了截至第五科目考试结束的各考场上报数据，本届高考作弊考生在此前公布的基础上新增 13 人，累计 111 人。

韩国教育部还表示，111 名作弊考生均属于与智能终端相关的违规人员，至于与智能终端无关的一般作弊行为，譬如违反考试时间规定等情况，未被计入本次统计。教育部正对作弊者携带的物品和作弊类型进行进一步分析，并计划在 12 月 11 日高考成绩公布前完成相关处置工作。

据IT之家此前报道，韩国政府为查获考场内未上交的手机，向考生与普通民众同步发送了紧急灾难通知短信。短信发送后，处于开机状态的手机将鸣响 10.5 秒警报。韩国行政安全部与教育部表示，除开考前外，还将在考试期间不定期追加发送。除此之外，防止考生利用 AI 作弊，韩国也会临时屏蔽高考考场及周边 100 米内公共 WiFi。