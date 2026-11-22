IT之家 11 月 22 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，Windows 用户多年来应该都有一个抱怨，就是使用蓝牙耳机开麦时，耳边的声音宛如“全损音质”一般。

例如，当你一边玩游戏或通过 Discord 开麦，然后使用蓝牙耳机听音乐时，耳机播放的声音就会突然变得沉闷、模糊。这个问题从 Windows 7 就开始有，只要麦克风处于工作状态，蓝牙耳机的音质就会变得非常差。

这个问题出现的原因主要还是 Win11 系统。当用户听音乐、看电影且没有使用麦克风时，Windows 会默认使用 A2DP 蓝牙配置文件。但只要有程序调用麦克风，A2DP 就会降级为 HFP（IT之家注：免提配置文件）。

默认情况下，A2DP 不支持同时使用麦克风和收听音频，因此 Windows 必须切换到 HFP 模式。

如今微软已更新 Win11 预览版系统，官方的更新描述中有一项“蓝牙 LE Audio 音频优化”。据实测，新系统可以在蓝牙耳机的麦克风工作时，仍以 48kHz 采样率播放全频段立体声音频。即使用户一边说话，一边收听其他应用的音频，立体声也不会再降级到低音质模式。

微软表示，该功能需要一副支持蓝牙 LE Audio 与 48kHz 音频播放的耳机，电脑也需要支持超宽带立体声（Super Wideband Stereo）。并且该功能当前还处于测试状态，预计将在 2027 年 3 月之前向所有受支持的非 Windows Insider 计划用户开放。

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