IT之家 11 月 22 日消息，近期，全国铁路实施列车车次编排优化改革。针对广大旅客关注的 T、K 字头用途变更；普速列车 Z、N、V 新字头的选用、读音调整、出行保障等热点问题。铁路部门今日发布权威解答。

IT之家从官方介绍获悉，K、T 作为旅客列车车次字头，分别于 1997 年、2000 年全国铁路大提速期间首次采用，意为“快速”“特快”，代表当时速度等级最高的旅客列车，最高运行时速可达 140 公里。

目前，我国铁路拥有时速 350、300、200（含）至 250（含）、160、140、120 公里及以下等速度等级的客运产品，“快速”“特快”概念已不适应现行客运产品体系对速度等级的定义。同时，G 字头列车可用号段已不能满足运输组织需要，将 T、K 调整至高速旅客列车车次使用，可扩充高速列车号段资源。

普速旅客列车方面，中国铁路称此次编排按时速 160、140、120 公里三个速度等级划分，并从剩余字母中选定 Z、N、V，主要基于四点考虑：

历史延续性： Z、N 此前曾作为旅客列车字头使用，旅客相对熟悉；

字母辨识度： O 与数字 0、I 与数字 1 字形相近，A 易与车站检票口 A 混淆，Z、N、V 辨识度相对较高；

读音友好性： E 与数字 1、R 与数字 2 读音相近，W 等字母音节过多，Z、N、V 在车站、列车播报时更易辨识；

信息传递精准性：调度指挥、站车联控、上水吸污、应急保障等作业要求车次发音清晰，Z、N、V 与数字号段组合后发音清晰、无歧义。

按照 2026 版《列车车次编排规定》，Z、N、V 分别对应最高运行时速 160、140、120 公里的普速旅客列车，均按英文字母读音。

针对读音变化，中国铁路表示，高速旅客列车车次字头字母基本沿用既有读音，尽可能减少变化，方便旅客掌握；普速旅客列车车次使用 Z、N、V 字头字母的发音，主要考虑读音的友好性、易记性和辨识度，目的是让字头字母与客运产品的速度等级建立对应关系，且民航航班号、公路机动车号牌中的字母均有采用英文读音的惯例。

对于不熟悉英语的旅客，中国铁路称铁路 12306 将通过多渠道推送车次、座位号、发到站、开车时间、检票口等信息，车站电子屏以中文显示车次、开车时间、候车地点和检票口，列车上采用中文播报停站及服务信息，站车工作人员也会在现场提供咨询和引导。

此外，原有读音“直”的 Z 字头代表的“直达特快旅客列车”分类，现在的 Z 字头字母主要对应的是速度等级分类，如继续读“直”，与对应的产品不匹配，因此将字母 Z 调整为英文读音。

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