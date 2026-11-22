IT之家 11 月 22 日消息，据韩联社报道，当地时间 22 日，韩国教育部长官崔教振辞去职务，为韩国 2027 年度大学修学能力考试（韩国高考）期间防范高科技作弊措施不足引发混乱而承担责任。

近期，韩国发生多起利用人工智能工具作弊事件，引发民众广泛担忧。针对在考试前几天反复修改使用人工智能（AI）作弊的指导方针被不断修改，导致考生和教育界陷入“混乱”，这一批评进一步加剧。李在明 20 日在总统府青瓦台召开会议，呼吁对高考制度进行全面改革，应对人工智能快速发展下，各类新型作弊手段给考试公平带来的挑战。

IT之家注意到，韩国高考明确禁止考生携带任何电子设备进入考场，尤其是出现在近期多起作弊丑闻的人工智能（AI）眼镜。指南显示，禁带物品包括手机、平板电脑、AI 眼镜、智能手表、具备蓝牙通信功能的耳机等。每个考点将安排一名工作人员专门检查 AI 眼镜，考生若佩戴 AI 眼镜，即使没有使用，也将被取消当年考试成绩和下一年度报考资格。

然而，在韩国教育部的大力管控下，仍然查处了 111 名违规携带智能设备的考生。据韩国教育部此前介绍，通过发送应急公益短信查出 54 起未上交手机的案例；通过探测 WiFi 等方式查出 52 起携带智能设备案例。在考试过程中被发现利用智能终端的作弊案例 5 起，包括使用智能眼镜（1 起）、使用微型摄像头和无线耳机（1 起）、利用智能手机拍摄考卷（1 起），以及在洗手间使用智能手机（2 起）。

韩国教育部此前还表示，111 名作弊考生均属于与智能终端相关的违规人员，至于与智能终端无关的一般作弊行为，譬如违反考试时间规定等情况，未被计入本次统计。教育部正对作弊者携带的物品和作弊类型进行进一步分析，并计划在 12 月 11 日高考成绩公布前完成相关处置工作。