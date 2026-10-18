李未可 X-AI 记忆眼镜预售：能持续录音 12 小时、支持 128 种语言实时翻译，699 元起

IT之家 10 月 18 日消息，李未可 Lawaken X-AI 记忆眼镜现已预售，预售到手价 699 元起：

枪色经典圈丝框：699 元

深灰板材圆框：899 元

渐变灰板材方框：899 元

亮银飞行员圈丝框：899 元

灰银纯钛眉毛架：1099 元

黑金钛架眉毛架：1099 元

这款 AI 记忆眼镜主打全场景 AI 记录，覆盖高频会议、灵感碎片、商务拜访、多线程项目管理、微信 / 电话沟通等多种高频场景；机身重量 26 克（不含镜片及模组），提供多种框型可选，支持快拆设计，可更换镜框适配不同穿搭场景。

这款眼镜支持自动抓取待办、关键结论与优先级划分，用户可通过语音提问一键检索，即刻调取完整信息；集成腾讯云 WorkBuddy，可基于个人记忆库一键生成方案、会议纪要、文稿，省去二次整理步骤；采用分层记忆管理，支持用户随时编辑、删除、导出记忆数据，同时采用 AES-256 云端加密。

这款新品通过标准 MCP 协议连接豆包、飞书、千问办公、Codex、Claude 等主流 Agent 平台，实现记忆跨平台调用，工作流无缝衔接；支持最高 12 小时录音，单次充满电约需 60 分钟；支持 128 种语言实时翻译，支持 25 种语言 + 21 种方言录音转写。

此外，这款产品可选配独立摄像模组，重 10g，一吸即拍，支持 1200 万像素第一视角拍摄，可实现语音、文字、图像同步记录。

IT之家附这款新品参数：

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