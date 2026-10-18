首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智能时代>智能穿戴

李未可 X-AI 记忆眼镜预售：能持续录音 12 小时、支持 128 种语言实时翻译，699 元起

2026/10/18 11:43:07 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：

IT之家 10 月 18 日消息，李未可 Lawaken X-AI 记忆眼镜现已预售，预售到手价 699 元起

  • 枪色经典圈丝框：699 元

  • 深灰板材圆框：899 元

  • 渐变灰板材方框：899 元

  • 亮银飞行员圈丝框：899 元

  • 灰银纯钛眉毛架：1099 元

  • 黑金钛架眉毛架：1099 元

这款 AI 记忆眼镜主打全场景 AI 记录，覆盖高频会议、灵感碎片、商务拜访、多线程项目管理、微信 / 电话沟通等多种高频场景；机身重量 26 克（不含镜片及模组），提供多种框型可选，支持快拆设计，可更换镜框适配不同穿搭场景。

这款眼镜支持自动抓取待办、关键结论与优先级划分，用户可通过语音提问一键检索，即刻调取完整信息；集成腾讯云 WorkBuddy，可基于个人记忆库一键生成方案、会议纪要、文稿，省去二次整理步骤；采用分层记忆管理，支持用户随时编辑、删除、导出记忆数据，同时采用 AES-256 云端加密。

这款新品通过标准 MCP 协议连接豆包、飞书、千问办公、Codex、Claude 等主流 Agent 平台，实现记忆跨平台调用，工作流无缝衔接；支持最高 12 小时录音，单次充满电约需 60 分钟；支持 128 种语言实时翻译，支持 25 种语言 + 21 种方言录音转写。

此外，这款产品可选配独立摄像模组，重 10g，一吸即拍，支持 1200 万像素第一视角拍摄，可实现语音、文字、图像同步记录。

磁吸摄像模组

IT之家附这款新品参数：

京东李未可 Lawaken X-AI 记忆眼镜 699 元起直达链接

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：李未可AI 眼镜

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知