IT之家 11 月 22 日消息，据博主 @智慧芯片案内人 透露，截至 W46（11 月 9 日-11 月 15 日），某厂 M80 系列手机销量已突破 1000 万台，其中标准版占比接近 58%。
从评论区讨论来看，M80 预计指的是华为 Mate 80 系列手机。
华为 Mate 80 / Pro / Pro Max / RS 手机已于 2025 年 11 月 25 日发布，搭载麒麟 9020 / 9030 / 9030 Pro 处理器，首发鸿蒙 Harmony OS 6 系统，定价 4699 元起，涨价后 5499 元起（后增加了一款 Pro Max 风驰版机型）。
华为 Mate 80
配色：晨曦金、云杉绿、雪域白、曜石黑
处理器：麒麟 9020
12GB+256GB 版本：4699 元
12GB+512GB 版本：5199 元
16GB+512GB 版本：5499 元
16GB+1TB 版本：7299 元
华为 Mate 80 Pro
配色：晨曦金、云杉绿、雪域白、曜石黑
处理器：麒麟 9030 / 麒麟 9030 Pro
12GB+256GB 版本：5999 元（麒麟 9030）
12GB+512GB 版本：6499 元（麒麟 9030）
16GB+512GB 版本：6999 元（麒麟 9030 Pro）
16GB+1TB 版本：7999 元（麒麟 9030 Pro）
华为 Mate 80 Pro Max
配色：极昼金、极光青、极地银、极夜黑
处理器：麒麟 9030 Pro
16GB+512GB 版本：7999 元
16GB+1TB 版本：8999 元
华为 Mate 80 Pro Max 风驰版
配色：极昼金、极夜黑
处理器：麒麟 9030 Pro
16GB+512GB 版本：8499 元
16GB+1TB 版本：9499 元
华为 Mate 80 RS 非凡大师
配色：玄黑、皓白、槿紫
处理器：麒麟 9030 Pro
20GB + 512GB 版本：11999 元
20GB + 1TB 版本：12999 元
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