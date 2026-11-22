IT之家 11 月 22 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。华为星芒品牌总经理刘赫也已开通微博，透露最受欢迎的 16G 版本已经在全平台售罄。

▲ IT之家开箱：华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 手机实拍

该机与华为 Pura X View 一样，搭载了麒麟 9030S 处理器。关于为何选用这枚芯片，刘赫给出了三大理由，并透露星芒和当年荣耀 Magic 的思路有异曲同工之处。

确实和 Magic 的思路有异曲同工之处！选 9030S 有原因的，第一这个平台在 NPU 上对 AI 有深度优化，第二这个平台功耗控制非常优异，第三还是有一定的价格考虑的，我们在努力的贴近 4999 这个国补后的价格，这一点导致我高配备货过于谨慎了……

参考IT之家昨日报道，针对华为星芒 O1 Pro 定价 5499 元起引发的争议，刘赫回应是：“我宁愿先把产品做好一点…… 便宜未必是创新的方向。O1 Pro 是尝试新技术，在 AI 带来新体验。”他将“星芒要便宜还是星芒要创新”概括为一道选择题，并强调“我们选择创新优先”。

华为鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会专题