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IT之家 11 月 22 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于 11 月 20 日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。华为星芒品牌总经理刘赫也已开通微博，透露最受欢迎的 16G 版本已经在全平台售罄。
该机与华为 Pura X View 一样，搭载了麒麟 9030S 处理器。关于为何选用这枚芯片，刘赫给出了三大理由，并透露星芒和当年荣耀 Magic 的思路有异曲同工之处。
确实和 Magic 的思路有异曲同工之处！选 9030S 有原因的，第一这个平台在 NPU 上对 AI 有深度优化，第二这个平台功耗控制非常优异，第三还是有一定的价格考虑的，我们在努力的贴近 4999 这个国补后的价格，这一点导致我高配备货过于谨慎了……
参考IT之家昨日报道，针对华为星芒 O1 Pro 定价 5499 元起引发的争议，刘赫回应是：“我宁愿先把产品做好一点…… 便宜未必是创新的方向。O1 Pro 是尝试新技术，在 AI 带来新体验。”他将“星芒要便宜还是星芒要创新”概括为一道选择题，并强调“我们选择创新优先”。