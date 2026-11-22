IT之家 11 月 22 日消息，腾讯 Chatterfly 输入法安卓版现已开启内测，iOS 版目前状态为“即将发布”。

据介绍，Chatterfly 输入法除了将语音变成文字外，还能理解上下文，识别不同的意图和场景，还能听懂用户的需求，帮用户执行任务。

IT之家附该输入法主要特性如下：

语音输入，说完即成稿：不用组织语言，Chatterfly 能自动识别语境，帮你理成清楚、得体的话；

说完自动翻译：翻译模式支持一键唤起，将语音直接翻译为指定语言，让交流如母语般自然；

全场景 AI 打字，打字更顺心：超强意图理解能力，超全词库品类，持续学习你的打字习惯，输入更省心；

表达 Skill，场景化深度润色：工作汇报、会议纪要、AI 提示词、营销文案… 启用 Skill，AI 自动识别场景，深度润色加工；

AI 指令，快速执行任务：文本创作、即时翻译、信息提炼…… 只需按下快捷键，说话就能下达指令，让 Chatterfly 直接输出结果。

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